- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 312
- Время на прочтение
- 5 мин
Лето с морозами посреди мая: синоптики предупредили об аномальных изменениях погоды в Украине
После капризных весенних дней, украинцы наконец-то смогут почувствовать настоящее дыхание лета.
В Украине наконец-то заканчиваются холода и становится намного теплее: в ближайшие дни температура в большинстве областей заметно пойдет вверх.
Пока синоптики прогнозируют постепенное прекращение заморозков и первые комфортные градусы, украинцам стоит готовиться к солнечным выходным и настоящему летнему потеплению, которое начнется с новой недели.
Подробнее о погоде в Украине на ближайшие дни — читайте в материале ТСН.ua.
Погода в Украине
В ближайшие дни в Украине воцарится настоящая летняя погода. По прогнозам синоптиков, уже с понедельника начнется стремительное потепление, которое охватит все области, хотя и довольно неравномерно.
Очень жарко будет на Левобережье, где воздух прогреется до 28-31 градусов выше нуля.
По прогнозу синоптика Наталки Диденко 15 мая в Украине потеплеет на несколько градусов. Теплее всего будет в западных областях, где воздух прогреется до +20…+24 градусов тепла.
В Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях завтра еще задержится прохладная погода — там столбики термометров не поднимутся выше +16…+19 градусов тепла. На остальной территории страны в течение дня будет от +18 до +20 градусов тепла.
«Дожди пройдут в восточных областях, местами на западе и на севере, отдельные дожди возможны в центре, хотя и не без солнышка. На юге Украины — преимущественно сухо и солнечно», — прогнозирует Диденко.
В столице 15 мая днем возможен небольшой дождь, однако зонтики вряд ли сильно понадобятся. В то же время на улице заметно потеплеет, и столбики термометров поднимутся до отметки в +20 градусов.
Как отмечает Диденко, на выходных хорошая синоптическая тенденция распространится на всю страну. В течение субботы и воскресенья в Украине будет царить комфортная и теплая погода — воздух прогреется в пределах от +20 до +24 градусов выше нуля.
По данным Украинского гидрометцентра, погоду в Украине 15 мая будет определять поле пониженного давления. Наиболее неустойчивой синоптическая ситуация будет в восточных, северо-восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье, где местами пройдут кратковременные дожди с грозами преимущественно в дневные часы. На остальной территории страны, синоптики осадков не прогнозируют.
Ветер будет дуть западный, в западных областях южный, со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла выше нуля. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов выше нуля. На северо-востоке страны и в Карпатах будет несколько прохладнее — ожидается от +14 до +19 градусов выше нуля.
Погода в Киеве
На Киевщине 15 мая синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями, без осадков.
Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с.
Температура по области ночью будет колебаться в пределах от +6 до +11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до комфортных +17…+22 градусов тепла.
В Киеве ночью температура воздуха составит от +9 до +11 градусов выше нуля, днем ожидается около +19…+21 градусов тепла.
Погода во Львове
Во Львовской области погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления, ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики существенных осадков не предвидят, однако вечером местами возможны кратковременные дожди с грозами.
Ночью и утром будет сохраняться слабый туман. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5 — 10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, местами на поверхности почвы и в воздухе будут заморозки до -2 градусов ниже нуля. Днем ожидается от +18 до +23 градусов тепла.
Во Львове температура ночью будет колебаться в пределах от +2 до +4 градусов тепла, на поверхности почвы будет заморозок от 0 до -2 градусов. Днем в городе воздух прогреется до +19…+21 градусов тепла.
Погода в Одессе
В Одесской области и в городе Одесса 15 мая будет облачно с кратковременными прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с.
Температура ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до комфортных +17…+22 градусов тепла.
В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +10 градусов тепла, днем ожидается от +17 до +19 градусов тепла.
Температура морской воды составит примерно +13…+14 градусов тепла.
Погода в Харькове
В пятницу, 15 мая, на Харьковщине ожидается переменная облачность и ухудшение видимости. Синоптики объявили желтый уровень опасности из-за густого тумана, который окутает регион и областной центр ночью и утром.
Видимость на дорогах упадет до 200-500 метров, поэтому водителям стоит быть максимально внимательными.
Ночь по всей территории области пройдет преимущественно без осадков с температурой в пределах от +9 до +14 градусов тепла. Непосредственно в Харькове ожидается около +9…+11 градусов выше нуля).
В течение дня ситуация немного изменится: южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, а воздух по области прогреется до +15…+20 градусов выше нуля и до +17…+19 градусов в городе. В то же время днем возможен небольшой дождь, а в отдельных районах области — еще и гроза.
Погода в Днепре
В Днепропетровской области и городе Днепр 15 мая будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с.
Температура по области будет колебаться в пределах:
ночью от +7 до +12 градусов тепла;
днем от +16 до +21 градусов тепла.
В городе Днепр столбики термометров будут показывать:
ночью от +8 до +10 градусов тепла;
днем воздух прогреется от +18 до +20 градусов выше нуля.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели.
Читайте также:
Ученые бьют тревогу: мощные тайфуны могут стать сильнее и в пять раз чаще
Это бесплатно: чем подкормить гортензии, чтобы они роскошно зацвели даже в жаркую погоду
Дожди или потепление: синоптик ошеломил прогнозом погоды в Украине на ближайшие дни
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.