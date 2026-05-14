Лето с морозами посреди мая: синоптики предупредили об аномальных изменениях погоды в Украине

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 15 мая / © pixabay.com

Реклама

В Украине наконец-то заканчиваются холода и становится намного теплее: в ближайшие дни температура в большинстве областей заметно пойдет вверх.

Пока синоптики прогнозируют постепенное прекращение заморозков и первые комфортные градусы, украинцам стоит готовиться к солнечным выходным и настоящему летнему потеплению, которое начнется с новой недели.

Подробнее о погоде в Украине на ближайшие дни — читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Погода в Украине

В ближайшие дни в Украине воцарится настоящая летняя погода. По прогнозам синоптиков, уже с понедельника начнется стремительное потепление, которое охватит все области, хотя и довольно неравномерно.

Очень жарко будет на Левобережье, где воздух прогреется до 28-31 градусов выше нуля.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко 15 мая в Украине потеплеет на несколько градусов. Теплее всего будет в западных областях, где воздух прогреется до +20…+24 градусов тепла.

В Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях завтра еще задержится прохладная погода — там столбики термометров не поднимутся выше +16…+19 градусов тепла. На остальной территории страны в течение дня будет от +18 до +20 градусов тепла.

Реклама

«Дожди пройдут в восточных областях, местами на западе и на севере, отдельные дожди возможны в центре, хотя и не без солнышка. На юге Украины — преимущественно сухо и солнечно», — прогнозирует Диденко.

В столице 15 мая днем возможен небольшой дождь, однако зонтики вряд ли сильно понадобятся. В то же время на улице заметно потеплеет, и столбики термометров поднимутся до отметки в +20 градусов.

15 мая дожди пройдут в восточных областях, местами на западе и на севере, небольшие дожди возможны в центральных областях Украины / © ТСН.ua

Как отмечает Диденко, на выходных хорошая синоптическая тенденция распространится на всю страну. В течение субботы и воскресенья в Украине будет царить комфортная и теплая погода — воздух прогреется в пределах от +20 до +24 градусов выше нуля.

По данным Украинского гидрометцентра, погоду в Украине 15 мая будет определять поле пониженного давления. Наиболее неустойчивой синоптическая ситуация будет в восточных, северо-восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье, где местами пройдут кратковременные дожди с грозами преимущественно в дневные часы. На остальной территории страны, синоптики осадков не прогнозируют.

Реклама

Ветер будет дуть западный, в западных областях южный, со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла выше нуля. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов выше нуля. На северо-востоке страны и в Карпатах будет несколько прохладнее — ожидается от +14 до +19 градусов выше нуля.

© Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 15 мая синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями, без осадков.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться в пределах от +6 до +11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до комфортных +17…+22 градусов тепла.

Реклама

В Киеве ночью температура воздуха составит от +9 до +11 градусов выше нуля, днем ожидается около +19…+21 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления, ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики существенных осадков не предвидят, однако вечером местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Ночью и утром будет сохраняться слабый туман. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5 — 10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, местами на поверхности почвы и в воздухе будут заморозки до -2 градусов ниже нуля. Днем ожидается от +18 до +23 градусов тепла.

Во Львове температура ночью будет колебаться в пределах от +2 до +4 градусов тепла, на поверхности почвы будет заморозок от 0 до -2 градусов. Днем в городе воздух прогреется до +19…+21 градусов тепла.

Реклама

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 15 мая будет облачно с кратковременными прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до комфортных +17…+22 градусов тепла.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +10 градусов тепла, днем ожидается от +17 до +19 градусов тепла.

Температура морской воды составит примерно +13…+14 градусов тепла.

Реклама

Погода в Харькове

В пятницу, 15 мая, на Харьковщине ожидается переменная облачность и ухудшение видимости. Синоптики объявили желтый уровень опасности из-за густого тумана, который окутает регион и областной центр ночью и утром.

Видимость на дорогах упадет до 200-500 метров, поэтому водителям стоит быть максимально внимательными.

Синоптики предупреждают о тумане на Харьковщине 15 мая / © Укргидрометцентр

Ночь по всей территории области пройдет преимущественно без осадков с температурой в пределах от +9 до +14 градусов тепла. Непосредственно в Харькове ожидается около +9…+11 градусов выше нуля).

В течение дня ситуация немного изменится: южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, а воздух по области прогреется до +15…+20 градусов выше нуля и до +17…+19 градусов в городе. В то же время днем возможен небольшой дождь, а в отдельных районах области — еще и гроза.

Реклама

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 15 мая будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области будет колебаться в пределах:

ночью от +7 до +12 градусов тепла;

днем от +16 до +21 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +8 до +10 градусов тепла;

днем воздух прогреется от +18 до +20 градусов выше нуля.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров