Хуже мяса и жира: кардиохирург назвал "здоровую" пищу, которая гарантированно уничтожает ваше сердце

Врачи советуют отказаться от ультраобработанных углеводов

В современном мире миллионы людей ежедневно потребляют продукты, медленно и незаметно уничтожающие их сердечно-сосудистую систему . Многие продукты маскируются под здоровую пищу, однако именно они становятся главной причиной инфарктов и попадания пациентов на операционный стол.

Об этом в своем видеоблоге предупреждает американский кардиохирург Филипп Овадия, за свою медицинскую карьеру выполнивший более трех тысяч операций на открытом сердце.

Главный враг сердца – не мясо, а популярные углеводы

Врач объясняет, что во время операции, открывая грудную клетку пациента, он буквально видит последствия неправильного питания. По его словам, артерии часто бывают забиты мягкими, нестабильными и воспалительными бляшками, которые внезапно разрываются и блокируют кровообращение, или твердыми кальцинированными отложениями, постепенно «давящими» кровоснабжение.

В последние 60 лет людям активно навязывали мнение, что главными виновниками сердечных заболеваний являются красное мясо и насыщенные жиры. Однако хирург подчеркивает: эта гипотеза устарела. Настоящей причиной, провоцирующей инсулинорезистентность, хроническое повышение уровня сахара в крови, воспаление и накопление висцерального жира, являются высокообработанные углеводы .

Какие продукты следует немедленно убрать из рациона

Кардиохирург отмечает, что опасность несут не только очевидные сладости или сладкая газировка. Под прицелом оказалась еда, которую многие ест на завтрак или выбирают как быстрый перекус:

белый хлеб и баранки;

сухие завтраки и хлопья;

крекеры, чипсы и макароны;

батончики с мюслями (гранолой);

фруктовые соки и йогурты с наполнителями;

овсянка быстрого приготовления.

Более того, даже те продукты, которые агрессивно рекламируются как максимально полезные (например, обезжиренная гранола, цельнозерновой хлеб или рисовые хлебцы), на самом деле переполнены рафинированными углеводами.

«Эта еда постоянно увеличивает уровень сахара в крови. Она способствует хроническому воспалению и заставляет организм накапливать висцеральный жир. Она создает именно ту воспалительную среду, которая превращается в мягкие бляшки, из-за которых мои пациенты еженедельно получают инфаркты и попадают в операционную», — предостерегает Филипп Овадия.

Чем заменить опасную пищу: советы медиков

Кардиохирург настоятельно рекомендует полностью исключить обработанные углеводы из рациона, ведь именно они наносят наибольший вред сосудам. Вместо этого следует перейти на настоящую, цельную пищу: качественные животные белки, свежие овощи и полезные жиры в их естественной форме.

С этой позицией согласны и другие авторитетные врачи, добавляет издание LADBible. Кардиохирург Джереми Лондон также призывает пациентов держаться подальше от продуктов, которые содержат искусственные добавки и ингредиенты, но почти не имеют никакой питательной ценности. Он предлагает простое правило: избегать любой еды, которой никогда не нашлось бы на кухне вашей бабушки.

В свою очередь врач Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Крис ван Туллекен делает еще более жесткий и категоричный вывод. По его данным, ультраобработанная пища уже официально «обегала табак как главная причина преждевременной смерти на планете Земля».

