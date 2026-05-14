Омелян из Лондона ответил на подозрение ГБР: "Меня пеленговали перед ударом КАБов"

Владимир Омелян / © Facebook/Владимир Омелян

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал подозрение от ГБР в уклонении от военной службы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Омелян заверил, что добровольно вступил в ряды ВСУ 24 февраля 2022 года.

«Должность не просил, о наградах и званиях не договаривался, в наряды заступал, на передке на боевых был не раз», — утверждает он.

Экс-министр говорит, что прекратил военную службу из-за тяжелого ранения, которое он якобы получил в августе 2024 года в результате авиаудара РФ во время выполнения боевого задания.

«…именно 24 августа 2024-го на позицию моего батальона, где я находился, прилетят 2 российских КАБа. Интересно, что несколько дней перед ударом на мой мобильный постоянно поступали звонки с киевского номера. Абонент не отвечал, пеленговали мое местонахождение. Когда я пришел в себя после взрыва, с 15 осколками по телу и перебитой ногой, первое, что подумал: кто-то очень любит нумерологию и не любит меня», — намекает политик.

Весной 2025 года он уволился из рядов ВСУ «в связи с полученными травмами».

Сейчас Владимир Омелян признал, что находится в Лондоне.

Отметим, паблик Bankova Mail писал о том, что Омелян находится в Британии, еще в июле 2025 года.

