ВАКС оправдал бывшего министра инфраструктуры Омеляна

Его обвиняли в действиях, которые привели к недополучению бюджетом 30,4 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

"В понедельник, 18 октября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла оправдательный приговор и признала невиновным бывшего министра инфраструктуры Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 211 УК Украины, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", — говорится в сообщении суда на странице в Facebook.

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Отмечается, что приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня провозглашения.

В свою очередь в специализированной антикоррупционной прокуратуре уже заявили, что обжалуют решение ВАКС.

"Прокурор САП не согласен с оправдательным приговором и обжалует его в суде апелляционной инстанции", — говорится в сообщении.

Напомним:

Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Украины "Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах").

квалифицированы по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Украины "Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах"). По данным следствия, бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов — административный — есть доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры.

об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов — административный — есть доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры. В итоге решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: с ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

в 2018 году 30,4 млн грн: с ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели. Стоит отметить, что это уже второе расследование незаконных действий должностного лица, которое расследует НАБУ. Дело о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации экс-министра было направлена в суд в феврале 2019 года. Однако в июле 2020 года производство закрыли в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.

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