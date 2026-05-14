"Евровидение-2026": "Шакира" от Кипра ошеломила стальным прессом и энергично покрутила бедрами
Конкурсантка продемонстрировала свой номер.
На сцену второго полуфинала "Евровидения-2026" под номером восемь на сцену вышла певица из Кипра.
Страну в этом году представляет эффектная блондинка с кудрявыми волосами Antigoni. Исполнительница борется за победу с песней JALLA.
Представительница Кипра просто зажгла арену Винер-Штадтхалле. Antigoni, которой 30 лет, вышла на сцену в эффектном наряде - мини-платье, которое демонстрировало ее стальной пресс и стройные ножки. Артистка не только пела, но и покоряла энергичными танцами вместе со своим балетом. Они энергично двигались, крутили бедрами и дарили невероятную энергетику зрителям как и в зале, так и у экранов.
А пройдет ли Кипр дальше - станет известно уже вскоре после голосования. Правда, после выступления Antigoni ее позиции в букмекерских прогнозах начали ухудшаться.
Отметим, а первой во втором полуфинале "Евровидения-2026" выступала Болгария. Представительница страны посветила стройными ножками и удивляла яркими танцами.
