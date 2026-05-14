Оленю Борису срочно удалили рог после ДТП: что известно о его состоянии (фото)

Олень Борис

Оленю Борису, ранее попавшему в серьезное ДТП, пришлось срочно провести сложную операцию по удалению рога. Ветеринары признаются, что из-за критического состояния животного была высока вероятность, что олень может не выдержать анестезию.

Об этом сообщила команда Wild Animals Rescue Center.

Рог начал угрожать глазу

После аварии поврежденный пант оленя начал расти неправильно. Сначала врачи планировали отложить операцию, чтобы истощенный организм Бориса успел немного восстановиться перед очередным наркозом.

Фото Wild Animals Rescue Center.

Однако ситуация резко ухудшилась.

«Если на момент, когда мы забирали оленя, расстояние от рога до глаза составляло 6 мм, то сейчас за 5 дней оставалось уже меньше 1 мм», — рассказали волонтеры.

Из-за риска травмирования глаза медики были вынуждены провести срочное вмешательство.

Врачи боялись, что олень не проснется

Наибольшее беспокойство у ветеринаров вызвала именно анестезия. Из-за истощения после ДТП организм животного мог не выдержать наркоза.

«Была большая вероятность, что Борис не проснется», — признались в команде.

Дополнительную опасность представляла и сама операция, ведь удаление панта обычно сопровождается сильным кровотечением, которое трудно остановить.

Впрочем, на этот раз медикам удалось избежать серьезных осложнений.

«К счастью, нам удалось провести операцию почти без кровопотери и после операции рог не кровит», — сообщили ветеринары.

«Граница между жизнью и смертью»

В команде признаются, что момент введения наркоза стал одним из самых эмоциональных за последнее время.

«Когда вводили наркоз, вся наша команда буквально затаила дыхание в волнении. Это тот момент, когда каждый понимает, насколько тонка граница между жизнью и смертью», — отметили они.

Благодаря работе врачей, операция завершилась успешно, а Борис смог пережить сложное вмешательство.

Впереди — длительная реабилитация

Пока оленя ждет долгий период восстановления. Кроме послеоперационной реабилитации Борису также необходимо лечение внутренних органов, пострадавших после аварии.

Волонтеры заверили, что и дальше будут заботиться о животном и будут информировать о состоянии его здоровья.

Напомним, звезда соцсетей олень Борис пережил две аварии.

Во второй раз олень Борис попал в ДТП во время транспортировки в Киевскую область для лечения после первой аварии в Ровенской области.

По дороге автомобиль с Борисом протаранила другая машина. К счастью, дополнительные травмы олень не получил, хотя и пережил сильный стресс. Сейчас он приходит в себя в Центре спасения диких животных.

