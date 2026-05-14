Что обязательно нужно сделать в мае на огороде, в саду

Работы в мае

Реклама

Май является одним из самых напряженных месяцев для каждого хозяина, ведь сейчас закладывается основа будущего урожая и пышного цветения сада. Это время активной балансировки между массовыми посадками и защитой растений от коварных ночных заморозков, что требует системного подхода и внимания к каждой детали.

Переселить рассаду на грядки без потерь

Май — это время для высадки баклажанов, томатов, перца, капусты и фасоли. Чтобы растения не погибли от «шоковой терапии» при переезде из теплой квартиры на холодную почву, за неделю до посадки их нужно начать закаливать, меньше поливать и выносить на ночь на балкон или улицу. Высадку следует начинать только тогда, когда ночная температура стабильно держится выше +7°C. Если воздух еще не прогрелся до +16…18°C или синоптики пугают ночными заморозками, обязательно накрывайте молодые посевы агроволокном.

Что и когда сеять: от ранней моркови до поздних кабачков

Работа на огороде в мае напоминает конвейер. Сначала высевают культуры, не боящиеся легкой прохлады — морковь, свеклу, лук, чеснок, редис, салат и горох. Важный секрет относительно гороха, устанавливайте для него опоры еще до того, как положите семена в землю, чтобы потом не потревожить корни.

Реклама

Чтобы зелень на столе была постоянно, подсевайте салат малыми порциями каждые 3-4 недели. Когда земля окончательно прогреется (ближе к концу месяца), приходит черед теплолюбивых огурцов, кабачков, цуккини, кукурузы и тыквы.

Также май — последний шанс посадить картофель.

Не забудьте посеять капусту и кале для зимы, они должны успеть набрать силу до холодов, а после первых морозов станут вкуснее, потому что крахмал в их листьях превратится в сахар.

Борьба с сорняками и секреты пышных цветов

Кроме посадок, много времени отнимает прополка. Первое удаление сорняков полезно соединить с окучиванием — это укрепляет корни и защищает его от ночного холода.

Реклама

Также несколько раз в месяц нужно рыхлить землю, чтобы она «дышала». Особенно это важно для клубники, но действовать нужно осторожно, чтобы не повредить ее усы.

Для многолетних цветов (астр, флоксов, непети) май — время формирования: если подрезать молодые побеги на треть, растение начнет активно расти в сторону. Это сделает куст густым, крепким и не даст ему «разваливаться» летом под тяжестью цветов.

Лечение плодовых деревьев и размножение ягодных кустов

В мае сад нуждается в защите от болезней — парши, ржавчины, мучнистой росы и плодовой гнили. Опрыскивание деревьев производят в сухой день во время или сразу после того, как они отцветут.

Также важно обновить побелку стволов смесью извести с навозом или клеем — это спасет кору от вредителей и агрессивного майского солнца.

Реклама

Если вы хотите завести больше смородины, крыжовника или малины, воспользуйтесь методом отводки: пригните длинную ветку к земле, закрепите ее в ямке и засыпьте грунтом. К следующему году она пустит собственные корни и станет самостоятельным кустом.

Как правильно посадить виноград, розы и новые цветы

С наступлением стабильного тепла приходит время для винограда и роз. Для винограда готовят глубокую яму (80 см) с камнями для дренажа на дне, добавляют перегной и золу, а после посадки обязательно покрывают землю мульчей.

Розы высаживают в яму глубиной 50 см с компостом, когда почва прогреется до 15°C. Лучше выбирать места, где солнце светит только утром и вечером, а сорта должны быть приспособлены именно к вашему региону.

В то же время на клумбы высаживают бархатцы и георгины, а позже — лилии, калы и рассаду петуний или хризантем.

Реклама

Поскольку солнце в мае становится активнее, влага улетучивается быстрее. Главное правило полива: лучше поливать редко, но очень обильно. Это заставляет корни расти глубоко в землю, что спасет растения во время летней засухи.

Для овощей используйте универсальные удобрения, а для цветов в горшках настоящим «суперфудом» станет жидкий экстракт морских водорослей (5–10 мл на литр воды) раз в неделю. Попробуйте уделять саду хотя бы 30 минут каждый день, и он обязательно отблагодарит вас богатым урожаем.

Новости партнеров