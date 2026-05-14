Що обов’язково потрібно зробити в травні на городі, в саду

Роботи в травні

Травень є одним із найнапруженіших місяців для кожного господаря, адже саме зараз закладається основа майбутнього врожаю та пишного цвітіння саду. Це час активного балансування між масовими посадками та захистом рослин від підступних нічних приморозків, що потребує системного підходу та уваги до кожної деталі.

Переселити розсаду на грядки без втрат

Травень — це час для висадки баклажанів, томатів, перцю, капусти та квасолі. Щоб рослини не загинули від «шокової терапії» при переїзді з теплої квартири на холодний ґрунт, за тиждень до посадки їх треба почати гартувати, менше поливати та виносити на ніч на балкон або вулицю. Висадку варто починати лише тоді, коли нічна температура стабільно тримається вище +7°C. Якщо ж повітря ще не прогрілося до +16…18°C або синоптики лякають нічними приморозками, обов’язково накривайте молоді посіви агроволокном.

Що і коли сіяти: від ранньої моркви до пізніх кабачків

Робота на городі в травні нагадує конвеєр. Спочатку висівають культури, що не бояться легкої прохолоди — моркву, буряк, цибулю, часник, редис, салат та горох. Важливий секрет щодо гороху, встановлюйте для нього опори ще до того, як покладете насіння в землю, щоб потім не потривожити коріння.

Щоб зелень на столі була постійно, підсівайте салат малими порціями кожні 3–4 тижні. Коли земля остаточно прогріється (ближче до кінця місяця), приходить черга теплолюбних огірків, кабачків, цукіні, кукурудзи та гарбузів.

Також травень — останній шанс посадити картоплю.

Не забудьте посіяти капусту та кале для зими, вони мають встигнути набрати силу до холодів, а після перших морозів стануть смачнішими, бо крохмаль у їхньому листі перетвориться на цукор.

Боротьба з бур’янами та секрети пишних квітів

Окрім посадок, багато часу забирає прополка. Перше видалення бур’янів корисно поєднати з підгортанням — це зміцнює коріння та захищає його від нічного холоду.

Також кілька разів на місяць треба розпушувати землю, щоб вона «дихала». Особливо це важливо для полуниці, але діяти треба обережно, щоб не пошкодити її вуса.

Для багаторічних квітів (айстр, флоксів, непети) травень — час формування: якщо підрізати молоді пагони на третину, рослина почне активно рости вбік. Це зробить кущ густим, міцним і не дасть йому «розвалюватися» влітку під вагою квітів.

Лікування плодових дерев та розмноження ягідних кущів

У травні сад потребує захисту від хвороб — парші, іржі, борошнистої роси та плодової гнилі. Обприскування дерев проводять у сухий день під час або одразу після того, як вони відцвітуть.

Також важливо оновити побілку стовбурів сумішшю вапна з гноєм чи клеєм — це врятує кору від шкідників та агресивного травневого сонця.

Якщо ви хочете завести більше смородини, аґрусу чи малини, скористайтеся методом відводків: пригніть довгу гілку до землі, закріпіть її у ямці та засипте ґрунтом. До наступного року вона пустить власне коріння і стане самостійним кущем.

Як правильно посадити виноград, троянди та нові квіти

З настанням стабільного тепла приходить час для винограду та троянд. Для винограду готують глибоку яму (80 см) з камінням для дренажу на дні, додають перегній та золу, а після посадки обов’язково вкривають землю мульчею.

Троянди висаджують у ями глибиною 50 см з компостом, коли ґрунт прогріється до 15°C. Краще обирати місця, де сонце світить лише вранці та ввечері, а сорти мають бути пристосовані саме до вашого регіону.

Водночас на клумби висаджують чорнобривці та жоржини, а пізніше — лілії, кали та розсаду петуній чи хризантем.

Оскільки сонце у травні стає активнішим, волога випаровується швидше. Головне правило поливу: краще поливати рідко, але дуже рясно. Це змушує коріння рости глибоко в землю, що врятує рослини під час літньої посухи.

Для овочів використовуйте універсальні добрива, а для квітів у горщиках справжнім «суперфудом» стане рідкий екстракт морських водоростей (5–10 мл на літр води) раз на тиждень. Спробуйте приділяти саду хоча б 30 хвилин щодня, і він обов’язково віддячить вам багатим урожаєм.

