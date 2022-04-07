Що робити у квітні на городі: які сільськогосподарські культури висаджувати у відкритий ґрунт

Що робити у квітні на городі: які сільськогосподарські культури висаджувати у відкритий ґрунт

Квітень традиційно – місяць дачно-польових робіт. Ось-ось потепліє і потрібно активно попрацювати для нового врожаю. ТСН.ua розповідає, що краще садити на розсаду, які культури ліпше висаджувати у квітні, адже зараз це питання актуальніше, ніж у будь-яку іншу пору року.

З настанням тепла у квітні дачники відкривають сезон робіт на городі. Саме цей місяць дарує перші пагони весняного і дачного задоволення – вже у квітні можна насолодитись першими тепличними цибулькою, огірками, редисом та квітами.

Радимо скласти план робіт на квітень, щоб не загубитись у безлічі справ та мати чітке розуміння в голові, що робити на городі та що саджати з настанням тепла у квітні.

Щоб підготувати ділянку для весняних робіт, необхідно:

Підготувати та обробити ділянку під майбутні посіви, видалити з території все сміття, листя, рослинні залишки.

Провести профілактику від хвороб та шкідників. Якщо є теплиці та парники, то обробити їх бордоською рідиною, щоб запобігти грибковим захворюванням.

Перекопати ґрунт, внести добрива, ґрунт у пристовбурних ділянках дерев і кущів розпушити. Перекопувати ґрунт, вносити добрива можна коли нічна температура підніметься вище 0 градусів.

Обрізання та щеплення дерев, кущів у квітні

Обрізати та щеплювати дерева та кущі можна за умови, якщо нічна температура вища за 0 °C, а середньоденна становить + 5 °C. Закінчити ці роботи потрібно до появи пуп'янків. Насамперед обрізають морозостійкі дерева, потім кущі та, найпізніше - теплолюбні рослини. Бажано обробити пошкоджені ділянки рослин п'ятипроцентним мідним купоросом. Видалити пошкоджені шкідниками, слабкі гілки, а також старші 4 років.

Не забудьте посадити у квітні кущі

Саджанці у квітні добре приймаютсья і до осені мають час, щоб адаптуватися на місці посадження. Найкраще для посадження брати однорічні чи дворічні саджанці. Після посадження саджанці потрібно добре полити та мульчувати. Для квітневого пересадження добре підійдуть малина, аґрус, смородина та порічки. Саме квітнева прохолода втримає у саджанцях необхідну вологу та утримує рослину від прискореного зростання.

Що садити у квітні у відкритий ґрунт

Розсаду, яка перебувала у квартирі, потрібно готувати до висадження, а для цього загартовувати - виносити розсаду на свіже повітря у теплу погоду.

Рослини, які можна висаджувати у відкритий ґрунт у квітні.

Якнайраніше можна посіяти горох, він не боїться прохолодної погоди та заморозків.

Моркву – знайте, що квітень та початок травня – добрий період для її посіву. Однак, врахуйте що для росту моркви важливий температурний режим, що становить плюс-мінус 15 градусів.

У цю пору року традиційно висаджують у відкритий ґрунт редис, зелень та салат. Для швидшого росту, спочатку їх можна висадити в теплиці або під плівку.

Насіння томатів можна посіяти в теплицю, або одразу у відкритий ґрунт, для цього попередньо накривши його плівкою на дугах. У теплі дні плівки можна знімати, а в травні зовсім прибрати.

У квітні садять картоплю. Перед посадженням її слід проростити в теплому і добре освітленому приміщенні.

Загартовану розсаду капусти - брюссельської, пекінської, цвітної, білоголової, броколі, кольрабі можна висаджувати на городі у другій половині квітня. А якщо похолодає, капусту накрити плівкою.

Доречно у квітні сіяти у відкритий ґрунт гарбузи, кабачки, патисони. Перед посадженням у відкритий ґрунт насіння потрібно добре намочити.

Які квіти висаджувати у квітні

багаторічники – іриси, флокси, півонії, хризантеми.

пророщені в теплиці бульби бегонії, жоржин.

такі однорічники як запашний горошок, чорнобривці, календула, ротики.

Троянди потрібно звільнити від укриття, обрізати, розпушити ґрунт навколо куща. Для захисту їх від шкідників та хвороб обприскати трипроцентним розчином мідного купоросу, підгодувати троянди мінеральними добривами та органікою.