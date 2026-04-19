ТСН у соціальних мережах

Наука та IT
Створено найбільшу 3D-карту Всесвіту, що охоплює 47 мільйонів галактик і квазарів

Міжнародна команда вчених створила найбільшу 3D-карту відомого Всесвіту, яка охоплює 47 мільйонів галактик і квазарів та допомагає досліджувати темну енергію.

Шотландські вчені з Університету Сент-Ендрюса взяли участь у створенні наймасштабнішої на сьогодні карти відомого Всесвіту, яка охоплює 47 мільйонів галактик і квазарів.

Карта була створена в межах міжнародного проєкту DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), який об’єднав дослідників із понад 70 наукових установ по всьому світу, зокрема Каліфорнійського університету в Берклі.

Проєкт базується на телескопі «Майолл» в Арізоні та протягом п’яти років збирав дані про мільйони космічних об’єктів. Метою дослідження є вивчення темної енергії — загадкової сили, яка, за припущеннями науковців, становить більшу частину Всесвіту.

Спочатку експеримент, розпочатий у травні 2021 року, мав на меті зафіксувати світло від 34 мільйонів галактик і квазарів. Однак дослідникам вдалося значно перевищити план: у результаті до карти увійшли 47 мільйонів галактик і квазарів, а також близько 20 мільйонів зірок.

Професорка астрономії Університету Сент-Ендрюса Рита Тожейро зазначила: «Немає жодних сумнівів у тому, що проєкт DESI має величезний вплив на космологію. Крім того, що DESI є революційним космологічним проєктом, його ще одна чудова особливість полягає в тому, що ця нова тривимірна карта відкриває можливості для наукових досліджень світового рівня. Кожна з 47 мільйонів галактик і квазарів, які спостерігав DESI, розповідає свою унікальну історію».

Вона додала, що ці дані дозволяють вченим досліджувати закономірності формування та еволюції галактик у масштабах космічного часу.

«Оскільки DESI з безпрецедентною деталізацією розкриває тривимірну космічну павутину, ми тепер можемо вивчати, як галактики взаємодіють із навколишніми структурами, чого раніше зробити було неможливо», — зазначила вона.

Наразі науковці продовжують роботу над поглибленням розуміння темної енергії та темної матерії — компонентів, які, за оцінками експертів, становлять більшість Всесвіту, але досі не були безпосередньо виявлені.

Професорка Тожейро підсумувала: «Я чекала на цю космічну карту понад 10 років. Тепер вона у нас є, і ми маємо можливість розширювати та вдосконалювати її. Рівень деталізації просто неймовірний, і ми будемо вивчати ці дані ще багато років».

