Коли міняти гуму на зимову 2026 року: дата, температура та правила в Україні

Коли міняти гуму на зимову 2026 року / © pexels.com

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Розповідаємо, коли міняти гуму на зимову 2026 року, за якої температури краще їхати на шиномонтаж та чи передбачений в Україні штраф за використання літніх шин узимку.

Коли міняти гуму на зимову 2026 року

В Україні немає конкретної календарної дати, з якої всі автомобілісти повинні перейти на зимові шини. Тому правила на кшталт «перевзути машину до 1 листопада» фактично не існує.

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Натомість водіям рекомендують орієнтуватися на погодні умови. Один із головних сигналів, що час переходити на зимові шини, — стабільне зниження температури приблизно до +7 °C і нижче.

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За холодної погоди літня гума стає жорсткішою та поступово втрачає властивості, необхідні для надійного контакту з дорогою. Це може позначитися на керованості автомобіля та довжині гальмівного шляху.

Саме тому чекати на перший сильний мороз, сніг або ожеледицю не варто. Якщо синоптики прогнозують стійке похолодання, краще запланувати поїздку на шиномонтаж заздалегідь.

За якої температури міняти гуму на зимову

Орієнтиром для водіїв вважається температура близько +7 °C. Якщо вона стабільно тримається біля цієї позначки або опускається нижче, настав час задуматися про встановлення зимових шин.

Різниця між літньою та зимовою гумою полягає не лише у малюнку протектора. Відрізняється і склад гумової суміші. Зимові шини розраховані на експлуатацію за низьких температур і залишаються достатньо еластичними в холодну погоду.

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Тому сезонну заміну краще провести ще до того, як дороги вкриються снігом або льодом. Крім того, завчасний запис на шиномонтаж допоможе уникнути традиційних черг після першого різкого похолодання.

Чи потрібно міняти гуму на зимову за законом

Станом на 2026 рік українські Правила дорожнього руху не встановлюють конкретного періоду, протягом якого легковий автомобіль повинен обов’язково їздити саме на зимових шинах.

Водночас водій відповідає за технічний стан автомобіля. Вимоги ПДР стосуються, зокрема, стану шин, допустимої висоти протектора та пошкоджень, за яких експлуатація транспортного засобу заборонена.

Тому відсутність визначеної законом дати для сезонної заміни не означає, що станом шин можна нехтувати. Перед зимою варто перевірити не тільки тип гуми, а й зношеність протектора, наявність тріщин, порізів та інших дефектів.

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Чи є штраф за літню гуму взимку 2026 року

Окремого штрафу лише за використання літньої гуми в зимовий період в Україні станом на 2026 рік немає.

Чинні правила не встановлюють обов’язкової дати, після якої всі водії повинні перейти на зимові шини. Водночас відповідальність може стосуватися порушень вимог до технічного стану шин.

Також в Україні обговорюють законодавчі зміни, пов’язані з використанням шин відповідно до сезону. Однак сам факт розгляду відповідних ініціатив не означає, що для всіх автомобілістів уже запроваджена конкретна дата обов’язкового переходу на зимову гуму.

FAQ

За якої температури міняти гуму на зимову?

Переходити з літніх шин на зимові рекомендують, коли температура повітря стабільно опускається приблизно до +7 °C або нижче. Не варто чекати снігу чи сильного морозу: під час похолодання літня гума стає жорсткішою, через що може погіршуватися зчеплення автомобіля з дорогою.

Коли міняти гуму на зимову в Україні за законом?

Станом на 2026 рік в Україні немає встановленої законом єдиної календарної дати, коли всі водії легкових автомобілів зобов’язані встановити зимові шини. Тому орієнтуватися варто насамперед на погодні умови та температуру, а також стежити за технічним станом шин.

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