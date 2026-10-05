Куди діваються змії взимку: ось де вони ховаються до весни

Де зимують змії в Україні / © pexels.com

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Але щойно настають холоди, ці плазуни наче безслідно зникають. Насправді вони нікуди далеко не йдуть — часто місце для зимівлі розташоване зовсім поруч.

Що відбувається зі зміями взимку

Змії належать до холоднокровних тварин, тому температура їхнього тіла залежить від температури навколишнього середовища. Коли восени стає холодніше, їхня активність різко знижується: сповільнюються обмін речовин, дихання та серцебиття.

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Такий стан називають брумацією. Він дещо відрізняється від звичайної зимової сплячки ссавців. Змія стає дуже млявою та майже не рухається, але не перебуває в безперервному глибокому сні.

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У цей період плазуни також припиняють їсти. Їхній метаболізм настільки сповільнюється, що нормально перетравлювати їжу вони не можуть, тому виживають завдяки запасам енергії, накопиченим раніше.

Ба більше, під час аномально теплого зимового дня змія іноді може ненадовго залишити свою схованку, щоб погрітися на сонці або знайти воду, а потім знову повернутися в укриття.

Де ховаються змії, коли стає холодно

Головне завдання змії перед зимою — знайти місце, де вона буде захищена від морозу та різких перепадів температури. Такі зимові схованки називають гібернакулами.

Іноді вони розташовані саме там, де господарі саду найменше очікують побачити плазуна.

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Змії можуть обирати:

покинуті нори гризунів;

щілини між камінням;

простір під пнями та корінням;

купи дров;

компостні купи;

товстий шар мульчі;

простір під сараями та іншими господарськими спорудами;

захищені порожнини під бетонними конструкціями.

Такі місця приваблюють плазунів передусім тим, що там температура стабільніша, ніж на поверхні, а самі тварини захищені від негоди.

Деякі види можуть навіть зимувати групами, збираючись в одному придатному для зимівлі місці.

А де зимують змії в Україні

Подібна поведінка характерна і для змій, які мешкають в Україні. За даними українських фахівців, вони можуть зимувати у норах гризунів, під пнями, у тріщинах ґрунту та навіть у підвалах.

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Тому дачникам і власникам приватних будинків варто пам’ятати: купа старих дощок, дров, будівельних матеріалів або інше тихе укриття на подвір’ї може бути привабливим для плазунів.

В Україні мешкають і отруйні змії. Фахівці називають три види гадюк — звичайну, степову та Нікольського. Водночас зустріч зі змією не означає, що вона обов’язково нападе: зазвичай ці плазуни намагаються уникати контакту з людиною.

Коли змії прокидаються після зими

Єдиної дати «пробудження» змій не існує. Все залежить від клімату, погоди та конкретного виду. Щойно стає достатньо тепло, плазуни поступово залишають зимові схованки та повертаються до активного життя.

В Україні перших активних змій можна помітити вже наприкінці березня — у квітні. За даними Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб, вони виходять із зимівлі, коли температура повітря стабільно піднімається приблизно вище +10+12 градусів.

Загалом сезон активності змій в Україні триває приблизно від квітня до пізньої осені.

Чому змії корисні для саду

Хоча зустріч зі змією на ділянці навряд чи потішить господаря, ці плазуни є важливою частиною природної екосистеми.

Змії — хижаки, які допомагають контролювати чисельність інших тварин, зокрема гризунів. Коли взимку активність змій різко знижується, миші та полівки можуть активніше шукати їжу й місця для укриття в садах. Навесні з поверненням змій відновлюється і природний баланс між хижаками та їхньою здобиччю.

FAQ

Де зимують змії?

Взимку змії шукають захищені місця зі стабільнішою температурою. Вони можуть ховатися у норах гризунів, тріщинах у землі та між камінням, під пнями, корінням дерев, купами дров і господарськими спорудами. В Україні фахівці також попереджають, що плазуни можуть обирати для зимівлі підвали.

Чи сплять змії взимку?

Не зовсім. Змії входять у стан, який називають брумацією. Їхній метаболізм, дихання та серцебиття сповільнюються, а активність стає мінімальною. Проте це не та сама глибока сплячка, яка характерна для деяких ссавців. Під час потепління змія навіть може ненадовго залишити зимове укриття, а потім знову сховатися.

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