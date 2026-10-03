Люди, які справляють гарне враження, роблять одну річ у перші 30 секунд знайомства

Що потрібно зробити в перші 30 секунд знайомства, щоб справити гарне враження / © pexels.com

Реклама

Автор книжок про лідерство та експерт із комунікації Джон Максвелл радить використовувати просте «правило 30 секунд»: на самому початку розмови сказати співрозмовнику щось щиро позитивне та підбадьорливе.

Що потрібно зробити в перші 30 секунд знайомства

Суть правила дуже проста: протягом перших 30 секунд розмови потрібно знайти привід похвалити людину, відзначити щось хороше або сказати їй кілька приємних слів.

Реклама

Це може бути комплімент щодо зовнішнього вигляду, схвальний відгук про роботу людини або позитивне зауваження щодо її ідей чи досягнень. Головне — щоб ваші слова були щирими, а не звучали як очевидні лестощі.

Реклама

Наприклад, колезі можна сказати, що вам сподобалася його презентація, а під час побачення — відзначити вдалий образ співрозмовника.

Максвелл пояснює цей принцип необхідністю спочатку встановити емоційний контакт із людиною, а вже потім намагатися чогось від неї отримати чи в чомусь переконати.

Чому це допомагає справити гарне перше враження

Під час першого знайомства багато людей роблять протилежне: намагаються якомога швидше продемонструвати власні переваги.

Особливо часто це відбувається, коли зустріч здається важливою — наприклад, під час ділового знайомства, співбесіди або першого побачення. Людина може почати більше розповідати про свої досягнення, досвід та сильні сторони, сподіваючись таким чином справити враження.

Реклама

Максвелл пропонує змінити фокус: замість думки «Як мені сподобатися цій людині?» варто подумати: «Що я можу сказати, щоб ця людина почувалася добре поруч зі мною?»

Увага, схвалення та вдячність допомагають створити позитивну атмосферу під час спілкування. Саме тому щирий комплімент або слова підтримки на початку розмови можуть полегшити подальше знайомство.

Комплімент має бути щирим

Правило 30 секунд має важливу умову: не варто вигадувати комплімент лише тому, що «так треба».

Нещира похвала може дати протилежний результат, особливо якщо людина відчує, що ви просто намагаєтеся їй сподобатися.

Реклама

Краще звернути увагу на реальну деталь, яку можна позитивно відзначити. Це може бути цікава думка співрозмовника, результат його роботи, почуття гумору, стиль або навіть те, як він організував зустріч.

Тобто замість загального «Ви чудово виглядаєте» можна сказати: «Мені дуже подобається, як ви підібрали цей образ» або «Мені сподобалося, як ви пояснили цю ідею».

Як підготуватися до важливого знайомства

Якщо вам складно швидко придумувати, що сказати при першому знайомстві, можна підготуватися заздалегідь.

Колега Максвелла Марк Коул радить перед важливою зустріччю подумати про кілька позитивних речей, які можна щиро сказати співрозмовнику. Так не доведеться нервово шукати відповідні слова вже під час розмови.

Наприклад, якщо ви зустрічаєтеся з людиною, чию роботу вже знаєте, можна заздалегідь згадати конкретне її досягнення, яке вам справді сподобалося.

Головне — не готувати штучний сценарій розмови, а знайти щось позитивне, на що можна природно звернути увагу.

Простий секрет першого враження

Отже, якщо ви хочете справити гарне перше враження, не варто витрачати перші хвилини знайомства лише на те, щоб продемонструвати власні переваги.

Спробуйте зробити навпаки: приділіть увагу співрозмовнику і протягом перших 30 секунд знайдіть можливість щиро його похвалити, підтримати або відзначити щось позитивне.

Такий підхід може бути корисним у різних ситуаціях — від першого побачення та нового знайомства до ділової зустрічі. Замість того щоб думати лише про те, як сподобатися людині, допоможіть їй почуватися комфортно поруч із вами. Саме це може стати основою гарного першого враження.

FAQ

Як справити гарне перше враження?

Під час першого знайомства проявляйте щирий інтерес до співрозмовника, уважно слухайте його та не намагайтеся постійно переводити розмову на себе. Правило 30 секунд передбачає, що на початку розмови варто знайти можливість щиро похвалити або підбадьорити людину. Це допомагає створити позитивну атмосферу для подальшого спілкування.

Що сказати за першого знайомства?

Найкраще почати з природної фрази, пов’язаної із ситуацією, в якій ви зустрілися. Можна також зробити конкретний щирий комплімент: похвалити роботу людини, її ідею, стиль або іншу деталь, яка вам справді сподобалася. Водночас краще уникати перебільшеної похвали — вона може сприйматися як лестощі.

Новини партнерів

Новини партнерів