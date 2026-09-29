Мало хто з водіїв знає: що насправді означає літера "E" на коробці передач

Що означає "E" на коробці передач / © Фото з відкритих джерел

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Сучасні водії навряд чи часто бачать таке позначення, адже воно характерне насамперед для старіших автомобілів. Але якщо вам трапиться машина з літерою «E» на важелі перемикання передач, варто знати, навіщо виробники її використовували.

Що означає літера «E» на коробці передач

Літера «E» означає «Economy», тобто «економія» або «економічний режим». Таке позначення можна було зустріти, зокрема, на деяких європейських автомобілях 1980-х років.

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Наприклад, саме «E» було на важелі перемикання передач Volkswagen Golf 1988 року, фото якого стало приводом для обговорення серед автомобілістів.

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І хоча сьогодні таке рішення може здаватися незвичним, його призначення було дуже практичним — допомогти автомобілю споживати менше пального.

Для чого була потрібна передача «E»

Економічна передача фактично виконувала роль довшої найвищої передачі та за принципом роботи була схожою на овердрайв.

Її завдання полягало в тому, щоб автомобіль міг рухатися на нижчих обертах двигуна. Це особливо корисно під час рівномірного руху на високій швидкості, наприклад трасою.

Нижчі оберти двигуна означали меншу витрату пального, тому водій отримував можливість їздити економніше.

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Подібні рішення використовували не лише німецькі автовиробники. На деяких французьких автомобілях Citroën та Peugeot також можна було побачити економічну передачу, яку позначали словом Économie.

Чому літери «E» більше немає в сучасних автомобілях

Причина доволі проста: автомобілі змінилися.

Двигуни стали економнішими, а керування їхньою роботою та трансмісією дедалі більше перейшло до електроніки. Тому окрема економічна передача поступово втратила сенс.

Сама ідея, однак, нікуди не зникла. У сучасних автомобілях її своєрідним наступником можна вважати режим «Eco», який допомагає оптимізувати роботу автомобіля заради меншого споживання пального.

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Тож якщо на старому автомобілі ви побачите загадкову «E» біля цифр на важелі перемикання передач, це не «Electric» і не якась аварійна функція. Перед вами цікава деталь автомобільної історії, створена заради економії пального.

FAQ

Що означає «E» на коробці передач?

Літера «E» на коробці передач означає «Economy» — «економія». На деяких старіших автомобілях так позначали економічну передачу, призначену для руху на нижчих обертах двигуна та зменшення витрати пального.

Для чого потрібен режим «E» в автомобілі?

Режим або передача «E» призначені для економнішої їзди. У старіших автомобілях така передача дозволяла знизити оберти двигуна під час руху, особливо на високій швидкості. У сучасних машинах схожу функцію переважно виконує електронний режим «Eco».

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