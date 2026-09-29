Росію чекає доля СРСР: ЗМІ дізналися, з яким ультиматумом директор ЦРУ таємно літав до Москви

Директор ЦРУ передав Кремлю жорсткий сигнал про майбутнє Росії / © Getty Images

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Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф наприкінці серпня здійснив таємний візит до Москви. Головною темою поїздки була не лише війна проти України, а й оцінка Вашингтона щодо того, наскільки довго Росія зможе витримувати економічне навантаження.

Про це пише F.A.Z.

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За інформацією видання, Реткліфф передав Москві висновки американських розвідувальних служб: «Росія програє війну». Водночас цей висновок не стосується безпосередньо ситуації на фронті. У військовому плані американська сторона нібито оцінює ситуацію як таку, що наближається до патової.

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Головна проблема Росії — економіка

У центрі американської оцінки опинилася російська економіка. Йдеться про те, що тривала війна та пов’язані з нею витрати створюють для РФ дедалі більші проблеми, які можуть мати довгострокові наслідки.

За словами високопоставленого дипломата, знайомого з тим, як ЦРУ інформувало партнерські спецслужби після поїздки Реткліффа, Москва отримала попередження про можливий обвал економіки. Автори публікації порівнюють цей сценарій із ситуацією в Радянському Союзі наприкінці холодної війни.

«Економіка Росії обвалиться, як це сталося в Радянському Союзі», — йдеться у статті.

Разом із цим сигналом Кремлю нібито дали зрозуміти, що американська політика щодо України формується з урахуванням саме такої оцінки ситуації. Тобто у Вашингтоні, як стверджують автори публікації, не виходять із припущення, що Росія автоматично отримає вигідніші умови, якщо війна триватиме довше.

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Чого США вимагали від Путіна

На цьому тлі американська вимога, за даними видання, була сформульована максимально прямо — Москва має перейти до переговорів. У публікації зазначається, що Кремлю не варто розраховувати на сценарій, за якого президент США Дональд Трамп зрештою відмовиться від підтримки України.

Окремо наголошується, що візит Реткліффа спочатку мав кілька можливих трактувань. Однією з версій було те, що директор ЦРУ міг попередити Кремль про неприпустимість подальшої ескалації та можливих атак на країни НАТО. Інша версія полягала в тому, що Вашингтон намагався через керівника розвідки безпосередньо просунути переговорний процес.

Тепер, як стверджує видання, справжня мета поїздки полягала передусім у донесенні американської оцінки економічної стійкості Росії. При цьому офіційного детального повідомлення Вашингтона про зміст переговорів Реткліффа з російською стороною немає.

Навіщо тут зустріч Лаврова і Вадефуля

Нові подробиці про поїздку директора ЦРУ з’явилися на тлі активізації дипломатичних контактів між Росією та Заходом. У Нью-Йорку міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль уперше безпосередньо зустрівся з російським колегою Сергієм Лавровим.

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Переговори тривали близько 20 хвилин. За даними журналістів, Вадефуль закликав Москву відмовитися від ескалації щодо Німеччини, Європи та НАТО, а також наголосив, що повернення до конструктивних відносин можливе лише після завершення війни проти України.

Лавров після зустрічі публічно висунув власні претензії до Берліна. Він звинуватив Німеччину в «мілітаризмі» та «реваншизмі», а згодом заявив, що деякі європейські держави нібито стали на шлях «неонацизму».

Чи приїде Путін до США

Ще однією темою залишається можливість особистої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна. Американський президент запросив російського лідера на саміт G20, який у грудні має відбутися в Маямі.

Автори статті зазначають, що частина німецьких дипломатів сумнівається, що Путін погодиться на поїздку до США. Однією з причин називають можливий розрахунок Кремля на те, що взимку ситуація на полі бою зміниться на його користь, після чого Москва спробує підійти до переговорів із сильнішою позицією.

Водночас у публікації звертають увагу на іншу обставину: президент України Володимир Зеленський уже неодноразово заявляв про готовність до переговорів, але наполягає на зустрічі з Путіним не в Москві. На цьому тлі можлива зустріч у Маямі могла б стати одним із варіантів прямого контакту.

Таємний візит Реткліффа до Москви — останні новини

Наприкінці серпня з’явилися перші подробиці про неоголошену поїздку директора ЦРУ до столиці Росії. Тоді серед можливих причин називали переговори щодо війни проти України, Ірану, санкцій та інших стратегічних питань. Окремо обговорювалася версія, що Реткліфф міг прибути до Москви з конкретною пропозицією Трампа.

Згодом стало відомо, що запланована особиста зустріч Реткліффа з Володимиром Путіним могла не відбутися. За однією з версій, російський президент в останню мить скасував переговори з головою ЦРУ, натомість американський посадовець зустрівся з керівниками російських спецслужб Сергієм Наришкіним та Олександром Бортниковим.

Після завершення поїздки з’явилися й повідомлення про подальший розвиток подій. Уже на початку вересня стало відомо, що після зустрічей американського посадовця з російським керівництвом Москва посилила повітряні удари по Україні, зокрема по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

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