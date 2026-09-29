ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
854
Час на прочитання
2 хв

Російський КАБ убив школярку Катю Будко в Сумах: дівчині було 17 років

У Сумській школі №1 повідомили про загибель учениці 11-Б класу Катерини Будко. Дівчина загинула 27 вересня через удар КАБу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Російський КАБ убив школярку Катю Будко в Сумах: дівчині було 17 років

Катя Будко Фото КУ Сумська СШ 1 ім. В. Стрельченка

У Сумах внаслідок удару російської керованої авіабомби загинула учениця 11-Б класу Сумської спеціалізованої школи №1 імені В. Стрельченка Катерина Будко.

Про це 29 вересня повідомили на сторінці навчального закладу КУ Сумської СШ 1 ім. В. Стрельченка.

У школі зазначили, що дівчина загинула 27 вересня внаслідок удару ворожого КАБу.

Школа повідомила про смерть учениці Катерини Будко Фото КУ Сумська СШ 1 ім. В. Стрельченка

Школа повідомила про смерть учениці Катерини Будко Фото КУ Сумська СШ 1 ім. В. Стрельченка

«З глибоким болем повідомляємо, що 27 вересня у результаті удару ворожого КАБу обірвалося життя учениці 11-Б класу Будко Каті…», — йдеться у повідомленні.

У навчальному закладі висловили співчуття родині та близьким Катерини, її однокласникам і друзям.

«Катя назавжди залишиться у пам’яті шкільної родини — як учениця, подруга, однокласниця, частинка нашого великого шкільного життя», — зазначили у школі.

Там також наголосили, що неможливо знайти слова, які могли б передати біль від втрати, та закликали пам’ятати загиблу ученицю.

«Світла пам’ять Катерині. Пам’ятаємо. Сумуємо», — написали представники школи.

Удар по школі в Сумах — що відомо

Нагадаємо, 29 вересня армія РФ атакувала Суми керованими авіабомбами. Одна з них влучила у школу, де в укритті перебувало близько 40 дітей.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку і повідомив, що російські війська завдали удару чотирма керованими авіабомбами по центру Сум.

За словами Зеленського, пошкоджень зазнали також об’єкти у приватному секторі. Станом на момент його звернення було відомо про двох загиблих і шістьох поранених, серед яких троє дітей.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie