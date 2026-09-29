Російський КАБ убив школярку Катю Будко в Сумах: дівчині було 17 років

Катя Будко Фото КУ Сумська СШ 1 ім. В. Стрельченка

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У Сумах внаслідок удару російської керованої авіабомби загинула учениця 11-Б класу Сумської спеціалізованої школи №1 імені В. Стрельченка Катерина Будко.

Про це 29 вересня повідомили на сторінці навчального закладу КУ Сумської СШ 1 ім. В. Стрельченка.

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У школі зазначили, що дівчина загинула 27 вересня внаслідок удару ворожого КАБу.

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Школа повідомила про смерть учениці Катерини Будко Фото КУ Сумська СШ 1 ім. В. Стрельченка

«З глибоким болем повідомляємо, що 27 вересня у результаті удару ворожого КАБу обірвалося життя учениці 11-Б класу Будко Каті…», — йдеться у повідомленні.

У навчальному закладі висловили співчуття родині та близьким Катерини, її однокласникам і друзям.

«Катя назавжди залишиться у пам’яті шкільної родини — як учениця, подруга, однокласниця, частинка нашого великого шкільного життя», — зазначили у школі.

Там також наголосили, що неможливо знайти слова, які могли б передати біль від втрати, та закликали пам’ятати загиблу ученицю.

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«Світла пам’ять Катерині. Пам’ятаємо. Сумуємо», — написали представники школи.

Удар по школі в Сумах — що відомо

Нагадаємо, 29 вересня армія РФ атакувала Суми керованими авіабомбами. Одна з них влучила у школу, де в укритті перебувало близько 40 дітей.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку і повідомив, що російські війська завдали удару чотирма керованими авіабомбами по центру Сум.

За словами Зеленського, пошкоджень зазнали також об’єкти у приватному секторі. Станом на момент його звернення було відомо про двох загиблих і шістьох поранених, серед яких троє дітей.

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