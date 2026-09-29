Российский КАБ убил школьницу Катю Будко в Сумах: девушке было 17 лет

Катя Будко Фото КУ Сумская СШ 1 им. В. Стрельченко

Реклама

В Сумах в результате удара российской управляемой авиабомбы погибла ученица 11-Б класса Сумской специализированной школы №1 имени В. Стрельченко Екатерина Будко.

Об этом сообщили на странице учебного заведения КУ Сумской СШ 1 им. В. Стрельченко.

Реклама

В школе отметили, что девушка погибла 27 сентября в результате удара вражеского КАБа.

Реклама

Школа сообщила о смерти ученицы Екатерины Будко Фото КУ Сумская СШ 1 им. В. Стрельченко

«С глубокой болью сообщаем, что 27 сентября в результате удара вражеского КАБ оборвалась жизнь ученицы 11-Б класса Будко Кати…», — говорится в сообщении.

В учебном заведении выразили соболезнования семье и близким Екатерины, ее одноклассникам и друзьям.

«Катя навсегда останется в памяти школьной семьи — как ученица, подруга, одноклассница, частица нашей большой школьной жизни», — отметили в школе.

Там также подчеркнули, что невозможно найти слова, которые могли бы передать боль от потери и призвали помнить погибшую ученицу.

Реклама

«Светлая память Екатерине. Помним. Скучаем», — написали представители школы.

Удар по школе в Сумах — что известно

Напомним, 29 сентября армия РФ атаковала Сумы управляемыми авиабомбами. Одна из них попала в школу, где в укрытии находились около 40 детей.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку и сообщил, что российские войска нанесли удар четырьмя управляемыми авиабомбами по центру Сум.

По словам Зеленского, повреждения получили также объекты в частном секторе. По состоянию на момент его обращения было известно о двух погибших и шести раненых, среди которых трое детей.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров