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Российский КАБ убил школьницу Катю Будко в Сумах: девушке было 17 лет
В Сумской школе №1 сообщили о гибели ученицы 11-Б класса Екатерины Будко. Девушка погибла 27 сентября из-за удара КАБа.
В Сумах в результате удара российской управляемой авиабомбы погибла ученица 11-Б класса Сумской специализированной школы №1 имени В. Стрельченко Екатерина Будко.
Об этом сообщили на странице учебного заведения КУ Сумской СШ 1 им. В. Стрельченко.
В школе отметили, что девушка погибла 27 сентября в результате удара вражеского КАБа.
«С глубокой болью сообщаем, что 27 сентября в результате удара вражеского КАБ оборвалась жизнь ученицы 11-Б класса Будко Кати…», — говорится в сообщении.
В учебном заведении выразили соболезнования семье и близким Екатерины, ее одноклассникам и друзьям.
«Катя навсегда останется в памяти школьной семьи — как ученица, подруга, одноклассница, частица нашей большой школьной жизни», — отметили в школе.
Там также подчеркнули, что невозможно найти слова, которые могли бы передать боль от потери и призвали помнить погибшую ученицу.
«Светлая память Екатерине. Помним. Скучаем», — написали представители школы.
Удар по школе в Сумах — что известно
Напомним, 29 сентября армия РФ атаковала Сумы управляемыми авиабомбами. Одна из них попала в школу, где в укрытии находились около 40 детей.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку и сообщил, что российские войска нанесли удар четырьмя управляемыми авиабомбами по центру Сум.
По словам Зеленского, повреждения получили также объекты в частном секторе. По состоянию на момент его обращения было известно о двух погибших и шести раненых, среди которых трое детей.