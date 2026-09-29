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Массированная атака дронами: сколько БпЛА Россия запустила по Украине всего за день
Российские войска атаковали Украину 112 ударными беспилотниками. Среди примененных дронов были Гербера, Бандероль и Дан-Т.
Российские войска в течение дня 29 сентября атаковали Украину 112 ударными беспилотниками.
Об этом сообщили воздушные силы.
По данным военных, враг применил ударные БпЛА разных типов, в частности Герберы, Бандероль и Дан-Т. Из 112 беспилотников 29 были реактивными.
ПВО уничтожило и подавило 95 дронов
Противовоздушная оборона в течение указанного периода уничтожила или подавила 95 вражеских беспилотников. Среди них — 18 реактивных дронов.
В то же время в воздушном пространстве Украины еще оставались несколько ударных беспилотников.
В воздушных силах призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, сегодня, 29 сентября, РФ ударила КАБом по школе в Сумах с 40 детками внутри.
Убита школьница Катя Будко. Девушке было 17 лет. В школе отметили, что девушка погибла 27 сентября в результате удара вражеского КАБа.