Массированная атака дронами: сколько БпЛА Россия запустила по Украине всего за день

Атака РФ на Украину / © tsn.ua

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Российские войска в течение дня 29 сентября атаковали Украину 112 ударными беспилотниками.

Об этом сообщили воздушные силы.

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По данным военных, враг применил ударные БпЛА разных типов, в частности Герберы, Бандероль и Дан-Т. Из 112 беспилотников 29 были реактивными.

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ПВО уничтожило и подавило 95 дронов

Противовоздушная оборона в течение указанного периода уничтожила или подавила 95 вражеских беспилотников. Среди них — 18 реактивных дронов.

В то же время в воздушном пространстве Украины еще оставались несколько ударных беспилотников.

В воздушных силах призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, сегодня, 29 сентября, РФ ударила КАБом по школе в Сумах с 40 детками внутри.

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Убита школьница Катя Будко. Девушке было 17 лет. В школе отметили, что девушка погибла 27 сентября в результате удара вражеского КАБа.

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