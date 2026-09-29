Россия использует Беларусь для атак по западу Украины: в ГПСУ раскрыли подробности

Беларусь / © ТСН.ua

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В Беларуси периодически включают ретрансляторы, усиливающие сигнал для российских дронов. Это помогает РФ наносить удары по Украине, в частности по ее западным областям и пограничьи с Польшей.

Об этом в эфире «День.LIVE» сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

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Использование белорусской инфраструктуры для атак РФ

Спикер ГПСУ отметил, что Беларусь активно помогает российским войскам. В частности, на ее территории периодически включают ретрансляторы, усиливающие сигнал для дронов РФ во время атак на западные области Украины и границы с Польшей.

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Он добавил, что подобные шаги по обеспечению российских ударов полностью противоречат публичным заявлениям Александра Лукашенко о якобы стремлении к миру и нежелании воевать.

По оценке ГПСУ, Беларусь продолжает находиться в сфере влияния РФ и оказывает ей максимальную поддержку для продолжения обстрелов Украины. В то же время, на сухопутном участке украинско-белорусской границы активных действий со стороны подразделений или военной техники не наблюдается.

«Нет, никаких кардинальных изменений по границе с Беларусью не фиксируем, в том числе ни накопление, ни перемещение личного состава или техники», — сообщил Андрей Демченко.

Ретрансляторы в Беларуси — последние новости

Напомним, российские дроны смогли атаковать пункт пропуска «Ягодин» на Волыни благодаря поддержке Беларуси. Как пояснил спикер ГПСУ Андрей Демченко, на белорусской территории включают ретрансляторы, усиливающие сигнал для беспилотников РФ и позволяющие им залетать дальше вглубь Украины.

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Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Олег Иващенко сообщил, что российские оккупационные войска передают видеосигнал на свои БПЛА с помощью ретрансляторов, развернутых на территории Беларуси вдоль границы с Украиной.

По информации ГПСУ, полеты российских дронов во время недавней массированной атаки по Ровенской, Волынской и Львовской областям обеспечивали ретрансляторы с территории Беларуси.

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