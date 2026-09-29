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Граница РФ и Беларуси в огне: беспилотники атаковали пункты пропуска — что известно (видео)
По состоянию на 10.00 официальной информации о ночной атаке ни от российской, ни от украинской стороны не поступало.
В ночь на 29 сентября неизвестные беспилотники атаковали пункт пропуска «Красный Камень» в Брянской области России, на границе с Беларусью.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и OSINT-аналитики.
По их данным, после атаки КПП якобы закрыли для проезда.
По состоянию на 10.00 официальной информации о ночной атаке ни от российской, ни от украинской стороны не поступало.
В то же время в Сети распространяют кадры, якобы сделанные на месте удара по пункту пропуска. На видео и фото виден масштабный пожар и разрушение. Также нет подтверждения последствий атаки и возможных пострадавших.
Это уже не первая атака на этот пограничный переход. Предыдущий удар произошел 25-26 сентября. Как сообщает «Гомельский флагшток», тогда были повреждены два белорусских грузовика.
В частности, примерно в 30 км от пограничного перехода полностью выгорела кабина фуры Renault Premium, перевозившая арбузы. Также был поврежден полуприцеп. Еще один тягач DAF XF попал под атаку на въезде в пункт пропуска — примерно в километре от границы Беларуси.
По данным издания, на этот раз возгорания не произошло. Водители обоих грузовиков не пострадали.
Атаки по украинским пунктам пропуска — последние новости
Напомним, на фоне частых атак на КПП Украина ведет переговоры с соседними государствами о возможном перенесении пунктов пропуска на их территорию. Общие пункты пропуска могут обеспечить бесперебойную работу логистики.
Ранее сообщалось, что 23-24 сентября Польша срочно эвакуировала пункты пропуска в Зосине и Дорогуске из-за российских атак в приграничные Волынской области. Кроме того, жителям Подкарпатского и Люблинского воеводств посылали предупреждения об угрозе.