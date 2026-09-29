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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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"Всех нас жалко": Екатерина Осадчая расплакалась на фоне новых атак РФ по Украине и обратилась к миру

Ведущая обеспокоена судьбой страны и людей.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Екатерина Осадчая

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая не смогла сдержать слез на фоне новостей об очередных российских атаках на Украину и последствиях ударов по Киеву.

Так, на днях столица подверглась очередной атаке российских беспилотников. В частности один из них попал в здание Национальной академии наук Украины в центре Киева. В результате удара есть погибшие и раненые.

Осадчая активно освещала последствия атаки в своем фотоблоге. Ведущая показывала кадры с места удара, где люди пытались выбраться из здания через окна и ждали помощи. Также она записала англоязычное видео для иностранной аудитории, чтобы в очередной раз привлечь внимание к происходящему в Украине.

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

«В мире за своей жизнью забывают, что война совсем рядом», — подчеркнула Осадчая, призывая не замалчивать российские атаки и напоминать международному сообществу о войне.

Впрочем, впоследствии эмоции возобладали. Екатерина записала видео, на котором предстала со слезами на глазах и призналась, что сейчас особенно сложно постоянно держать себя в руках.

«Не всегда выходит держаться. Но и сдаться — не вариант. Людей жалко, страну жалко. Всех нас жалко», — сказала ведущая.

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно актриса Любава Грешнова рассказала о жутком «прилете» возле ее дома в Киеве. Звезда уже ответила, собирается ли с сыном уезжать из Украины.

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