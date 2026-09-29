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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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У Путина издали новое циничное заявление об "СВО"

Россия демонстрирует отсутствие намерений завершать агрессию против Украины.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Спикер президента России Дмитрий Песков

Спикер президента России Дмитрий Песков / © Associated Press

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Кремль не собирается сворачивать агрессивные планы против Украины. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении войны до полного выполнения задач.

Заявление Пескова цитируют российские средства массовой пропаганды.

«РФ продолжит „СВО“ (войну против Украины — ред.), чтобы на 100% обеспечить свои национальные интересы», — сказал спикер российского диктатора.

По словам Пескова, представители всех российских политических сил положительно оценили значительное количество ветеранов войны среди депутатов, избранных в Госдуму РФ.

Он также цинично заявил, что ветераны, получившие разные государственные должности, заслужили уважение благодаря своему героизму.

Напомним, ранее Кремль отверг предложение США по ограниченному прекращению огня по энергетике и зерновым маршрутам, назвав западные инициативы только риторикой. Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Киевом, подтвердив цель добиваться полной капитуляции Украины на поле боя и требуя приезда президента Владимира Зеленского только в Москву.

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