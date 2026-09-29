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У Путина издали новое циничное заявление об "СВО"
Россия демонстрирует отсутствие намерений завершать агрессию против Украины.
Кремль не собирается сворачивать агрессивные планы против Украины. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении войны до полного выполнения задач.
Заявление Пескова цитируют российские средства массовой пропаганды.
«РФ продолжит „СВО“ (войну против Украины — ред.), чтобы на 100% обеспечить свои национальные интересы», — сказал спикер российского диктатора.
По словам Пескова, представители всех российских политических сил положительно оценили значительное количество ветеранов войны среди депутатов, избранных в Госдуму РФ.
Он также цинично заявил, что ветераны, получившие разные государственные должности, заслужили уважение благодаря своему героизму.
Напомним, ранее Кремль отверг предложение США по ограниченному прекращению огня по энергетике и зерновым маршрутам, назвав западные инициативы только риторикой. Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Киевом, подтвердив цель добиваться полной капитуляции Украины на поле боя и требуя приезда президента Владимира Зеленского только в Москву.