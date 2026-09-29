Лидер "Другої Ріки" Харчишин на фоне проблем со здоровьем отменяет концерт: "Болезнь забрала все силы"

Валерий Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

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Лидер украинской группы «Друга Ріка», певец Валерий Харчишин из-за проблем со здоровьем отменяет концерт.

Коллектив должен был выступить с симфоническим оркестром в Днепре 30 сентября. Однако планы пришлось менять. Валерий Харчишин в своем Instagram признался, что у него возникли проблемы со здоровьем. И хоть за все годы на сцене певцу приходилось выступать не в лучшем физическом состоянии, но в этот раз болезнь истощила музыканта.

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«У меня печальные новости. Из-за моей болезни мы вынуждены перенести концерт с симфоническим оркестром. За годы на сцене мне не раз приходилось выходить не очень здоровым, но в этот раз болезнь забрала все силы», — признался артист.

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Валерий Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Однако Валерий Харчишин сразу же успокоил фанатов. Исполнитель заверил, что концерт с симфоническим оркестром обязательно состоится, но уже в феврале 2026 года. Однако, кто не сможет прийти на новую дату, артист обещает вернуть средства. Валерий Харчишин предложил еще и третий вариант. Исполнитель говорит, что желающие могут обменять билеты и прийти на концерт «Другої Ріки» в декабре в Днепре.

Напомним, недавно певице Екатерине Павленко пришлось отменять концерты из-за серьезных проблем со здоровьем. Исполнительница объяснила, почему взяла паузу.

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