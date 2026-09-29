Во время отдыха на популярном курорте на туристку напала ядовитая рыба-монстр

В Греции на женщину напала рыба-фугу / © pixabay.com

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В Греции во время отдыха британскую туристку покусала рыба-фугу. Женщину срочно госпитализировали.

Об этом пишет dailymail.com.

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Женщину укусили, когда она находилась в воде в Каламаки на острове Закинф, и ей пришлось обратиться за неотложной помощью в частную клинику.

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Она сообщила медикам, что её укусила ядовитая рыба, после чего ей оказали первую помощь.

По информации источников издания в портовой администрации, обстоятельства инцидента в настоящее время расследуются.

Однако считается, что настоящим виновником может быть рыба-лягушка с серебристыми щеками и острыми, как бритва, зубами — вид рыбы фугу, обитающий во всём Средиземном море.

Этот инвазивный вид был замечен по всей Греции, где испуганные чиновники спешат устанавливать масштабные морские барьеры, чтобы уберечь пловцов от них.

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Учитывая, что зубы этой рыбы, похожие на клыки, способны разрывать кости, дерево и металл, Греческий Красный Крест выпустил срочное предупреждение об этом агрессивном инвазивном виде.

Помимо жестокого укуса, мясо и органы этой рыбы потенциально смертельно опасны, поскольку содержат нейротоксин тетродотоксин, который при употреблении может вызвать сердечную и легочную недостаточность.

Хотя обычно этот вид обитает в Индийском океане, он проник в Средиземное море, вероятно, следуя за потеплением воды и проплыв через Суэцкий канал из Красного моря.

Учёные считают, что причиной такого распространения стало изменение климата, которое привело к потеплению воды и повышению солености моря.

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В июне пожилой гречанке пришлось накладывать швы после того, как одна из рыб неожиданно набросилась на неё в Варкизе недалеко от Афин.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за стремительного потепления Средиземного моря у берегов Греции массово распространяется опасная серебристая рыба-фугу, которая наносит всё больший ущерб рыболовной отрасли страны.

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