Экологическая беда на Киевщине: в реке Ирпень массово погибает рыба

Массовая гибель рыбы под Киевом.

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В воскресенье, 13 сентября, в реке Ирпень вблизи деревни Стоянка местные жители зафиксировали массовый мор рыбы . Сейчас специалисты готовятся отобрать пробы воды, чтобы выяснить точную причину этого внезапного экологического бедствия.

Об этом сообщает "Киев 24".

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Запрет на рыбалку и проверка воды

Из-за потенциальной опасности для здоровья жителей близлежащих территорий призывают временно воздержаться от вылова рыбы на этом участке реки. Эксперты отмечают необходимость проведения тщательных лабораторных исследований.

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Похожая ситуация произошла в августе, в результате чего местные власти были вынуждены ввести строгие ограничения из-за загрязнения водоемов. О дополнительных запретах тогда писал «Главком», отмечая рекомендации не использовать речную воду для полива овощей. Также специалисты призвали временно не употреблять воду из окрестных колодцев и скважин.

Тогда полиция Киевской области даже открыла уголовное производство по статье о нарушении правил охраны вод. Правоохранители начали подробно устанавливать все обстоятельства попадания опасных веществ в водоем, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Августовская катастрофа в соседней общине

Предыдущий случай масштабного моря произошел 11 августа, когда в трех водоемах Борщаговской общины массово погибла рыба из-за серьезного загрязнения. По предварительным подсчетам специалистов тогда местная экосистема потеряла около трех тонн водных биоресурсов.

Власти оперативно признали инцидент экологической чрезвычайной ситуацией и ограничили доступ населения к опасным участкам. Главной причиной бедствия стала масштабная утечка сточных вод во время ремонта канализационного коллектора в Киеве.

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«Загрязнение могло попасть в водоемы области через сеть ливневой канализации», — сообщал тогда глава Киевской ОГА.

Коммунальщикам пришлось срочно прекращать ремонтные работы и ликвидировать источник утечки грязной воды. В то же время экологи совместно с представителями Госпродпотребслужбы организовали масштабный сбор и безопасную утилизацию всей погибшей рыбы.

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