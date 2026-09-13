Бывший премьер-министр Великобритании и бывший глава ЦРУ могли стать целями российского удара по станции Ягодин

Атака российского дрона / © ТСН.ua

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Российский удар по станции Ягодин вблизи границы с Польшей мог быть нацелен на дипломатический поезд, в котором незадолго до атаки находились бывший премьер-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советники по вопросам безопасности нескольких стран ЕС. В то же время в другом поезде, который находился на станции в момент атаки, ехал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

Об этом сообщила «Укрзализныця», уточнив детали утреннего удара.

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По информации компании, незадолго до аварии с локомотивом на границе Украины и Польши на станции Ягодин находился дипломатический поезд. В его вагонах находились, в частности, советники по вопросам безопасности нескольких стран Евросоюза и бывшие европейские высокопоставленные чиновники, среди которых экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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В сообщении также отмечается, что в другом поезде, который находился на станции Ягодин непосредственно в момент нападения, ехал бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус.

Поезд с Джонсоном отправился раньше расписания

В «Укрзализныце» подчеркнули, что российский беспилотник мог атаковать не только локомотив, который был поврежден, но и дипломатический поезд. В компании отметили, что этот поезд отправился со станции раньше запланированного времени из-за постоянной угрозы российских ударов и оперативной корректировки железнодорожного движения.

«Вполне вероятно, что целью этого российского дрона мог стать и дипломатический поезд», — заявили в «Укрзализныце».

Там пояснили, что расписания движения поездов постоянно корректируются в режиме реального времени в зависимости от ситуации с безопасностью и доступности железнодорожных путей.

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Атаку обнаружили заблаговременно

Как сообщили в «Укрзализныце», атаку удалось обнаружить заранее: реактивный беспилотник, атаковавший локомотив, заметил диспетчер Центральной мониторинговой группы. После этого пассажирам подали сигнал к эвакуации.

«Сигнал об эвакуации из поезда был дан буквально за 15 минут до столкновения с локомотивом», — сообщили в компании.

«Укрзализныця» также подчеркнула, что российские войска продолжают предпринимать многочисленные попытки атаковать гражданский подвижной состав. В компании призвали пассажиров и персонал неукоснительно и максимально быстро выполнять указания железнодорожников по безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие европейские политики едва не попали под российский обстрел, следуя по железной дороге из Украины в Польшу.

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