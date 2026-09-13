Нападение России на Польшу: Сикорский сказал, чем Варшава ответит Москве

Радослав Сикорский / © Associated Press

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае прямого нападения России Польша и ее союзники имели бы значительное преимущество над РФ и, по его оценке, смогли бы достаточно быстро нанести ей серьезное поражение.

Об этом он сказал во время участия в конференции YES в Киеве.

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По словам Сикорского, ключевым преимуществом является авиация.

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«Если бы Россия напала на нас и мы действовали без ограничений, думаю, мы бы довольно быстро ее преодолели. У нас есть чрезвычайное преимущество над Россией в воздушных силах. Речь идет, кажется, о двух с половиной тысячах самолетов», — заявил польский министр.

Он подчеркнул, что такое преимущество, по его мнению, сохранялось бы даже без непосредственного участия США.

«Хотя с США, хоть без них — преимущество все равно огромно», — сказал Сикорский.

Министр также обратил внимание на возможности союзников наносить дальнобойные удары по российской территории. Он упомянул ракеты JASSM и другие средства поражения и привел в пример украинские удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ.

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«Если украинцы за полгода вывели из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то мы могли бы сделать это через шесть недель и уничтожить остальные», — заявил он.

Сикорский также сравнил экономические и оборонные возможности России со странами Балтийского региона.

По его словам, совокупный ВВП стран Совета государств Балтийского моря даже без остальной Европы и НАТО превышает российский, а их совокупный оборонный бюджет в мирное время больше, чем военный бюджет РФ.

"У России нет никаких шансов победить нас", - подытожил Сикорский.

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Угроза России для НАТО

В последнее время на Западе все чаще предупреждают рост российской угрозы для стран НАТО. Reuters со ссылкой на двух западных чиновников сообщал, что РФ могла опробовать секретную технологию для скрытого повреждения критически важных подводных кабелей в Европе. Операцию обнаружили силы НАТО, после чего российские суда покинули район.

Разведка Дании заявляла, что Кремль может готовить диверсии против оборонных компаний, связанных с военной поддержкой Украины. Среди возможных методов называли, в частности, поджоги.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в свою очередь, предупреждал, что Москва «становится все более безрассудной», а угроза, которую она представляет для Альянса, очевидна.

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