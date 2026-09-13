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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Путин хотел переиграть распад СССР: Сикорский заявил, почему этот план провалился

Путин рассчитывал вернуть России статус сверхдержавы и сформировать новый мировой порядок, однако теперь российский президент уже понимает, что этот замысел провалился.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Радослав Сикорский

Радослав Сикорский / © Getty Images

Президент РФ Владимир Путин рассчитывал вернуть России статус сверхдержавы и фактически переиграть последствия распада СССР, однако теперь, вероятно, отдает себе отчет, что этот замысел провалился.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе конференции YES в Киеве.

«Путин буквально представлял себе, что сможет отменить последствия распада СССР и снова превратить Россию в сверхдержаву — правящую миром часть триады — своеобразную "Ялту-2"», — заявил Сикорский.

В то же время, польский министр считает, что российский президент уже осознает нереалистичность такого сценария.

"Думаю, теперь он понимает, что это невыполнимо", - подытожил Сикорский.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае прямого нападения России Польша и ее союзники имели бы значительное преимущество над РФ и, по его оценке, смогли бы достаточно быстро нанести ей серьезное поражение.

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