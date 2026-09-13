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Путин хотел переиграть распад СССР: Сикорский заявил, почему этот план провалился
Путин рассчитывал вернуть России статус сверхдержавы и сформировать новый мировой порядок, однако теперь российский президент уже понимает, что этот замысел провалился.
Президент РФ Владимир Путин рассчитывал вернуть России статус сверхдержавы и фактически переиграть последствия распада СССР, однако теперь, вероятно, отдает себе отчет, что этот замысел провалился.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе конференции YES в Киеве.
«Путин буквально представлял себе, что сможет отменить последствия распада СССР и снова превратить Россию в сверхдержаву — правящую миром часть триады — своеобразную "Ялту-2"», — заявил Сикорский.
В то же время, польский министр считает, что российский президент уже осознает нереалистичность такого сценария.
"Думаю, теперь он понимает, что это невыполнимо", - подытожил Сикорский.
Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае прямого нападения России Польша и ее союзники имели бы значительное преимущество над РФ и, по его оценке, смогли бы достаточно быстро нанести ей серьезное поражение.