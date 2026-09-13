Путін хотів переграти розпад СРСР: Сікорський заявив, чому цей план провалився

Радослав Сікорський / © Getty Images

Реклама

Президент РФ Володимир Путін розраховував повернути Росії статус наддержави та фактично переграти наслідки розпаду СРСР, однак тепер, ймовірно, усвідомлює, що цей задум провалився.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час участі в конференції YES у Києві.

Реклама

«Путін буквально уявляв собі, що зможе скасувати наслідки розпаду СРСР і знову перетворити Росію на наддержаву — частину тріади, що править світом, — своєрідну "Ялту-2"», — заявив Сікорський.

Реклама

Водночас польський міністр вважає, що російський президент уже усвідомлює нереалістичність такого сценарію.

«Гадаю, тепер він розуміє, що це нездійсненно», — підсумував Сікорський.

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у разі прямого нападу Росії Польща та її союзники мали б значну перевагу над РФ і, за його оцінкою, змогли б досить швидко завдати їй серйозної поразки.

Новини партнерів