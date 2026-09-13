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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путін хотів переграти розпад СРСР: Сікорський заявив, чому цей план провалився

Путін розраховував повернути Росії статус наддержави та сформувати новий світовий порядок, однак тепер російський президент уже розуміє, що цей задум провалився.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Радослав Сікорський

Радослав Сікорський / © Getty Images

Президент РФ Володимир Путін розраховував повернути Росії статус наддержави та фактично переграти наслідки розпаду СРСР, однак тепер, ймовірно, усвідомлює, що цей задум провалився.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час участі в конференції YES у Києві.

«Путін буквально уявляв собі, що зможе скасувати наслідки розпаду СРСР і знову перетворити Росію на наддержаву — частину тріади, що править світом, — своєрідну "Ялту-2"», — заявив Сікорський.

Водночас польський міністр вважає, що російський президент уже усвідомлює нереалістичність такого сценарію.

«Гадаю, тепер він розуміє, що це нездійсненно», — підсумував Сікорський.

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у разі прямого нападу Росії Польща та її союзники мали б значну перевагу над РФ і, за його оцінкою, змогли б досить швидко завдати їй серйозної поразки.

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