Зеленський запровадив санкції проти своєї колишньої речниці Мендель

Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти своєї колишньої прес-секретарки Мендель / © ТСН

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Президент Володимир Зеленський запровадив низку нових санкцій: проти 20 суден російського тіньового флоту, підприємств корпорації «Ростех» і пропагандистів, а також — проти своєї колишньої прес-секретарки Юлії Мендель.

Про це свідчать укази, опубліковані на сайті глави держави.

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В одному з указів — 10 російських й українських осіб, які розповсюджують дезінформацію та російську пропаганду, підтримують агресивну політику Росії проти України. Зокрема, санкції застосовані проти колишньої речниці Володимира Зеленського Юлії Мендель.

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Також до санкційного списку увійшли:

20 морських суден, які Росія використовує для експорту нафти, нафтопродуктів та зрідженого газу. В ОП ці судна називають найважливішим джерелом доходу російського бюджету, яке прямо фінансує війну проти України.

29 громадян РФ та 29 російських компаній. Серед них підприємства, включені у ланцюги постачання високоточного промислового обладнання, електроніки й компонентів для виробництва ракет і дронів.

Російські підприємства, які виробляють товари подвійного призначення, науково-дослідних організацій, що розробляють технічну документацію для російського ВПК, а також закладу освіти, який готує спеціалістів для підприємств російського концерну «Калашников».

Російські компанії, які проєктують рішення і постачають високотехнологічне обладнання для підприємств російського ВПК та ІТ-компаній, що розробляють і обслуговують програмні продукти з шифрування інформації, збору й управління базами даних.

Як відповіла на санкції Мендель

Сама Юлія Мендель назвала санкції проти себе «антиконституційними» і знову накинулася зі звинуваченнями на свого колишнього «шефа».

Вона вважає санкції помстою за своє резонансне інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону у травні цього року.

Також Мендель запевнила, що санкції «не змінять її позиції».

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Що відомо про Юлію Мендель

Юлія Мендель була прессекретаркою Зеленського від червня 2019 року до липня 2021 року. 2021 року вона написала книжку «Кожен з нас президент», у якій хвалила Володимира Зеленського.

В одній із заяв вона назвала Зеленського «найвеличнішим лідером сучасності».

Проте зараз вона різко змінила свою риторику. У травні Мендель зазнала критики після свого резонансного інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону. Тоді Мендель зробила низку критичних заяв про Зеленського і звернулася до Путіна.

У червні цього року Мендель знову звинуватила українську владу в тому, що їй нібито вигідна війна. Колишня речниця Зеленського уже договорилася до того, що назвала свого колишнього шефа диктатором.

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Про всі етапи життя колишньої речниці Володимира Зеленського та її останні одкровення читайте у цій статті ТСН.ua.

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