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"Барселона" перемогла в результативному матчі та стала одноосібним лідером Ла Ліги
"Синьо-гранатові" продовжують йти без очкових втрат у нинішньому розіграші чемпіонату Іспанії.
"Барселона" на виїзді обіграла "Леванте" в матчі п'ятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Сьютат де Валенсія" у Валенсії завершився з рахунком 2:4.
Гості відкрили рахунок уже на 5-й хвилині зустрічі — відзначився Хаві Еспарт. На 19-й хвилині Ламін Ямаль подвоїв перевагу "синьо-гранатових".
На старті другого тайму Ямаль оформив дубль, реалізувавши пенальті. Під завісу матчу господарі скоротили відставання до мінімуму завдяки голами Івана Ромеро та Роджера Бруге на 79-й і 88-й хвилинах відповідно.
Утім, останнє слово все одно було за підопічними Гансі Фліка — на 90+3-й хвилині Карім Адеємі встановив остаточний рахунок гри.
Для "Барселони" це п'ята перемога поспіль на старті нового сезону Примери. "Блаугранас" з 15 очками повернули собі одноосібне лідерство і випереджають мадридський "Реал", який посідає другу сходинку, на три бали.
"Леванте" має 5 очок і перебуває на 13-й позиції в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.
У наступному турі іспанського чемпіонату "Барселона" 16 вересня прийме "Расінг", а "Леванте" того ж дня вдома зійдеться з "Атлетиком" Більбао.
Раніше повідомлялося, що "Барселона" здобула розгромну перемогу в стартовому турі Ліги чемпіонів.