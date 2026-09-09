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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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82
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"Барселона" здобула розгромну перемогу в стартовому турі Ліги чемпіонів

"Синьо-гранатові" вдома не залишили шансів "Феєнорду".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" на своєму полі розгромила "Феєнорд" у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в місті Барселона завершився з рахунком 5:1.

Каталонський клуб відкрив рахунок уже на 3-й хвилині зустрічі — Рафінья забив після передачі Ламіна Ямаля. На 22-й хвилині Карім Адеємі збільшив перевагу господарів, асистував йому Жоау Канселу.

Після перерви підопічні Гансі Фліка довели справу до розгрому — на 57-й хвилині Рафінья оформив дубль з передачі Педрі, а на 77-й хвилині голом відзначився Ямаль.

На 82-й хвилині гості відквитали один м'яч зусиллями Сема Стейна, але останнє слово в цій грі було за іспанською командою — на 85-й хвилині Габріел Жезус забив з передачі Ямаля.

У другому турі Ліги чемпіонів каталонці 13 жовтня на виїзді позмагаються з турецьким "Галатасараєм", а нідерландський клуб днем пізніше прийме італійський "Комо".

Раніше повідомлялося, що "Реал" обіграв "Інтер" у центральному матчі стартового туру Ліги чемпіонів.

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