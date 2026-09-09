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"Барселона" здобула розгромну перемогу в стартовому турі Ліги чемпіонів
"Синьо-гранатові" вдома не залишили шансів "Феєнорду".
"Барселона" на своєму полі розгромила "Феєнорд" у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в місті Барселона завершився з рахунком 5:1.
Каталонський клуб відкрив рахунок уже на 3-й хвилині зустрічі — Рафінья забив після передачі Ламіна Ямаля. На 22-й хвилині Карім Адеємі збільшив перевагу господарів, асистував йому Жоау Канселу.
Після перерви підопічні Гансі Фліка довели справу до розгрому — на 57-й хвилині Рафінья оформив дубль з передачі Педрі, а на 77-й хвилині голом відзначився Ямаль.
На 82-й хвилині гості відквитали один м'яч зусиллями Сема Стейна, але останнє слово в цій грі було за іспанською командою — на 85-й хвилині Габріел Жезус забив з передачі Ямаля.
У другому турі Ліги чемпіонів каталонці 13 жовтня на виїзді позмагаються з турецьким "Галатасараєм", а нідерландський клуб днем пізніше прийме італійський "Комо".
Раніше повідомлялося, що "Реал" обіграв "Інтер" у центральному матчі стартового туру Ліги чемпіонів.