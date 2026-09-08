- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 97
- Час на прочитання
- 3 хв
Потепління до +32 і жодних дощів: якою буде погода в Україні 9 вересня
Потужний антициклон забезпечить 9 вересня в Україні сонячну та суху погоду, місцями із температурою повітря до +32 градусів.
У середу, 9 вересня, в усіх регіонах України очікується сонячна та суха погода з денною температурою повітря від +20 до +32 градусів.
Детальний прогноз від синоптиків — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Погода в Україні
Українська синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що погоду в Україні 9 вересня визначатиме антициклон.
«Саме тому скрізь від заходу до сходу, від півночі до півдня дощів в усіх областях України не передбачається. Погода буде сонячною та малохмарною», — прогнозує Діденко.
Температура повітря 9 вересня підвищиться ще на кілька градусів: у західних областях очікується від +27 до +32 градусів тепла, у більшості областей температура повітря становитиме +24…+27 градусів тепла, трохи свіжіше буде у східних областях — там стовпчики термометрів показуватимуть від +21 до +23 градусів тепла.
За прогнозом синоптикині, у столиці 9 вересня буде сонячна та тепла погода, а температура повітря коливатиметься в межах від +25 до +27 градусів тепла.
За даними Українського гідрометцентру, 9 вересня по країні очікується хмарність, без опадів. Вітер дутиме переважно південний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, на півдні та крайньому заході країни буде від +10 до +15 градусів тепла. Вдень очікується від +23 до +28 градусів тепла, на сході та північному сході стовпчики термометрів показуватимуть від +20 до +25 градусів тепла.
Погода у Києві
На Київщині 9 вересня буде невелика хмарність, без опадів. Вітер дутиме південний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +10 до +12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +26…+28 градусів тепла.
Погода у Львові
На Львівщині 9 вересня буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці в горах зберігатиметься слабкий туман. Вітер дутиме південно-західний та зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі по області коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +31 градуса тепла.
У Львові стовпчики термометрів вночі показуватимуть від +12 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +28 до + 30 градусів тепла.
Синоптики попереджають про погіршення видимості в тумані, яке становитиме 500 — 1000 м. Окрім того 9 вересня у регіоні зберігатиметься висока (4-й клас), місцями надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.
«Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», — застерігають синоптики.
Погода в Одесі
На Одещині та у місті Одеса на 9 вересня буде мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер буде південний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +27 градусів тепла.
В Одесі температура повітря вночі становитиме від +14 до +16 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +22…+24 градусів тепла.
Температура морської води становитиме +20…+21 градус тепла.
Погода в Харкові
На Харківщині 9 вересня буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +27 градусів тепла.
У Харкові стовпчики термометрів показуватимуть вночі від +8…+10 градусів тепла, вдень — від +23 до +25 градусів тепла.
Погода у Дніпрі
У Дніпропетровській області та місті Дніпро 9 вересня буде малохмарно, без опадів. Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря по області коливатиметься:
вночі від +9 до +14 градусів тепла;
вдень очікується від +23 до +27 градусів тепла.
У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:
вночі +10…+12 градусів вище нуля;
вдень +24…+26 градусів тепла.
Раніше досвідчені городники розповіли, як і коли садити озиму цибулю, щоб не гнила і дала гарний урожай великих головок.
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.