Потепління до +32 і жодних дощів: якою буде погода в Україні 9 вересня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 9 вересня / © Unsplash

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У середу, 9 вересня, в усіх регіонах України очікується сонячна та суха погода з денною температурою повітря від +20 до +32 градусів.

Детальний прогноз від синоптиків — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

Українська синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що погоду в Україні 9 вересня визначатиме антициклон.

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«Саме тому скрізь від заходу до сходу, від півночі до півдня дощів в усіх областях України не передбачається. Погода буде сонячною та малохмарною», — прогнозує Діденко.

Температура повітря 9 вересня підвищиться ще на кілька градусів: у західних областях очікується від +27 до +32 градусів тепла, у більшості областей температура повітря становитиме +24…+27 градусів тепла, трохи свіжіше буде у східних областях — там стовпчики термометрів показуватимуть від +21 до +23 градусів тепла.

За прогнозом синоптикині, у столиці 9 вересня буде сонячна та тепла погода, а температура повітря коливатиметься в межах від +25 до +27 градусів тепла.

За даними Українського гідрометцентру, 9 вересня по країні очікується хмарність, без опадів. Вітер дутиме переважно південний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, на півдні та крайньому заході країни буде від +10 до +15 градусів тепла. Вдень очікується від +23 до +28 градусів тепла, на сході та північному сході стовпчики термометрів показуватимуть від +20 до +25 градусів тепла.

Погода в Україні 9 вересня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 9 вересня буде невелика хмарність, без опадів. Вітер дутиме південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +10 до +12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +26…+28 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 9 вересня буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці в горах зберігатиметься слабкий туман. Вітер дутиме південно-західний та зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі по області коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +31 градуса тепла.

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У Львові стовпчики термометрів вночі показуватимуть від +12 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +28 до + 30 градусів тепла.

Синоптики попереджають про погіршення видимості в тумані, яке становитиме 500 — 1000 м. Окрім того 9 вересня у регіоні зберігатиметься висока (4-й клас), місцями надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.

«Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», — застерігають синоптики.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса на 9 вересня буде мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер буде південний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +27 градусів тепла.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +14 до +16 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +22…+24 градусів тепла.

Температура морської води становитиме +20…+21 градус тепла.

Погода в Харкові

На Харківщині 9 вересня буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +27 градусів тепла.

У Харкові стовпчики термометрів показуватимуть вночі від +8…+10 градусів тепла, вдень — від +23 до +25 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 9 вересня буде малохмарно, без опадів. Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +9 до +14 градусів тепла;

вдень очікується від +23 до +27 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі +10…+12 градусів вище нуля;

вдень +24…+26 градусів тепла.

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