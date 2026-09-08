Потепление до +32 и никаких дождей: какая погода будет в Украине 9 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 9 сентября / © Unsplash

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В среду, 9 сентября, во всех регионах Украины ожидается солнечная и сухая погода с дневной температурой воздуха от +20 до +32 градусов.

Подробный прогноз от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Украинская синоптик Наталья Диденко сообщает, что погоду в Украине 9 сентября будет определять антициклон.

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«Именно поэтому повсюду — от запада до востока, от севера до юга — дождей во всех областях Украины не ожидается. Погода будет солнечной и малооблачной», — прогнозирует Диденко.

9 сентября температура воздуха повысится ещё на несколько градусов: в западных областях ожидается от +27 до +32 градусов тепла, в большинстве областей температура воздуха составит +24…+27 градусов тепла, немного прохладнее будет в восточных областях — там столбики термометров будут показывать от +21 до +23 градусов тепла.

По прогнозу синоптика, 9 сентября в столице будет солнечная и теплая погода, а температура воздуха будет колебаться в пределах от +25 до +27 градусов тепла.

ПоданнымУкраинского гидрометцентра, 9 сентября по стране ожидается облачность, осадков не предвидится. Ветер будет дуть преимущественно южный со скоростью 5–10 м/с.

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Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, на юге и крайнем западе страны — от +10 до +15 градусов тепла. Днем ожидается от +23 до +28 градусов тепла, на востоке и северо-востоке столбики термометров будут показывать от +20 до +25 градусов тепла.

Погода в Украине 9 сентября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 9 сентября будет небольшая облачность, без осадков. Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +28 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +10 до +12 градусов тепла, днем воздух прогреется до +26…+28 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 9 сентября будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в горах будет сохраняться слабый туман. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, днем ожидается от +26 до +31 градуса тепла.

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Во Львове столбики термометров ночью будут показывать от +12 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +28 до +30 градусов тепла.

Синоптики предупреждают об ухудшении видимости в тумане, которая составит 500–1000 м. Кроме того, 9 сентября в регионе сохранится высокая (4-й класс), местами чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность.

«Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)», — предупреждают синоптики.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 9 сентября ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет южный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +27 градусов тепла.

В Одессе температура воздуха ночью составит от +14 до +16 градусов тепла, днём воздух прогреется до +22…+24 градусов тепла.

Температура морской воды составит +20…+21 градус тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 9 сентября ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +27 градусов тепла.

В Харькове столбики термометров будут показывать ночью от +8…+10 градусов тепла, днём — от +23 до +25 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 9 сентября будет малооблачно, без осадков. Ветер будет переменного направления и будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +9 до +14 градусов тепла;

днём ожидается от +23 до +27 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью +10…+12 градусов выше нуля;

днём +24…+26 градусов тепла.

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