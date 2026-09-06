Зачем в сентябре нужно обязательно выбросить два лавровых листа в окно

Что символизируют лавровые листья / © Фото из открытых источников

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Сентябрь для многих эзотерических практик считается особым периодом: лето завершается, начинается новый сезон, а вместе с ним люди символически оставляют в прошлом то, что больше не хотят видеть в своей жизни. Именно с такой трактовкой связывают необычный ритуал с двумя лавровыми листьями. Сторонники эзотерики считают, что лавр символизирует победу, успех, защиту и изобилие. В современных народных поверьях лавровые листья также используются как своеобразный домашний оберег.

Почему именно два лавровых листа

В символической трактовке два листа могут означать две проблемы или две сферы жизни, от которых человек хочет освободиться. Например, это могут быть финансовые трудности и конфликты в отношениях, неудачный период работы и постоянное чувство тревоги.

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Для ритуала берут два целых сухих лавровых листа. На одном мысленно оставляют то, от чего хочется избавиться, а на другом то, что мешает двигаться вперед. После этого листья выносят за пределы дома или выбрасывают в открытое окно, символически «отпуская» старые проблемы.

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В эзотерической трактовке само окно имеет значение: через него вроде бы получается все лишнее, а в дом может прийти что-то новое. Научного подтверждения такого действия, конечно, нет, поэтому воспринимать его следует именно как символический ритуал.

Почему это делают именно в сентябре

Начало осени обычно рассматривается как время перехода. После лета люди возвращаются к работе, обучению, привычному ритму, строят планы до конца года. Поэтому эзотерические практики предлагают использовать сентябрь для своеобразной «перезагрузки».

Кстати, существуют и другие сентябрьские обряды с лавровым листом. К примеру, его советуют сжигать, сосредотачиваясь на желании или намерении, а пепел после этого выносить из дома.

Какие приметы связывают с лавром

Лавровое письмо в народных поверьях часто ассоциируют с деньгами и удачей. Один лист кладут в кошелек, другие держат у входа или над дверью, чтобы символически оградить дом от негатива и привлечь достаток.

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Есть и интересная примета: если лавровый лист случайно попал в тарелку во время приготовления пищи, это иногда трактуют как предвестник денег, приятного известия или важной встречи.

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