Тюрьма, гибель или изгнание: Портников раскрыл жуткий сценарий РФ для украинцев

Журналист Виталий Портников

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Россия не отказалась от намерений ликвидировать украинскую государственность, а в случае захвата новых территорий может прибегнуть к вытеснению или уничтожению местного населения, которое сочтет нелояльным.

Об этом заявил журналист Виталий Портников в эфире «Эспрессо».

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По его словам, Москва не ищет компромисс, который позволил бы Украине сохранить независимость, а российские чиновники уже открыто озвучивают угрозы в адрес украинцев.

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«Ликвидация украинской государственности»: какие цели имеет Кремль

Портников подчеркнул, что уступки России, которые якобы могли бы удовлетворить Кремль и в то же время не нанести вред Украине, невозможны.

«Не существует никаких уступок Москве, которые могли бы удовлетворить ее и в то же время не навредить Украине. Есть четкие российские аппетиты — ликвидация украинской государственности и изгнание большей части населения Украины с территории его проживания», — заявил журналист.

По его словам, о возможных намерениях России говорят и публичные заявления представителей ее власти.

В частности, вицеспикер Госдумы РФ Петр Толстой призвал бомбить украинские города, чтобы деморализовать гражданское население. Депутат Алексей Журавлев говорил о возможности применения тактического ядерного оружия. Также советник президента РФ Антон Кобяков заявлял, что Украина якобы находится на пути к исчезновению, а спасти ее может только Россия.

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Вот это и есть программа. Россияне уже не играют в разговоры об «одном народе». Они готовы убивать даже тех, кого сами считают россиянами в Украине, и даже придерживающихся пророссийских взглядов», — подчеркнул Портников.

Кого Россия может считать нелояльными

По мнению журналиста, в случае захвата украинских территорий большинство местных жителей могут оказаться в категории «нелояльных». Причиной тому он называет многолетний опыт войны, русские обстрелы, разрушенные дома и гибель близких людей.

Портников считает, что даже после оккупации человек не сможет гарантированно избежать преследований только благодаря готовности сотрудничать с российскими властями.

«Тех, кто живет на подконтрольной Украине территории, в случае победы России будут ждать три варианта: стать погибшими, заключенными или изгнанниками. Рассчитывать больше не на что», — сказал он.

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Даже пророссийская позиция не будет гарантировать безопасность

Портников отметил, что Москва может не доверять даже украинцам, которые будут демонстрировать лояльность России.

Даже если ваши взгляды полностью совпадают со взглядами Путина, вам не будут доверять. Россияне будут понимать, что вы помните об обстрелах, разрушенном доме или погибших близких. Занавес возможной лояльности оккупантам уже опустился», — объяснил журналист.

Он сравнил такую логику с поведением нацистского режима во время Холокоста, когда сотрудничество отдельных представителей преследуемого народа с оккупационной администрацией не гарантировало им спасения.

«Никаких шансов, кроме как отразиться»

Портников заявил, что Россия не будет искать компромисс с украинцами, если ее целью остается ликвидация украинской государственности.

«Россия не будет искать компромисс с народом, государственность которого она стремится ликвидировать. Поэтому никаких шансов, кроме как отразиться, не было с 2014 года, нет в 2026 и не будет в будущем», — заявил журналист.

По его словам, противостояние может продолжаться до тех пор, пока будет существовать российское государство с его нынешними имперскими целями.

«Отбиваться придется и детям, и внукам, и правнукам. Это не зависит от фамилии конкретного человека, сидящего в кабинете на Банковой. Речь идет о самом праве Украины и украинцах на отдельное существование», — подытожил Портников.

Переговоры Виткоффа и Кушнера с РФ и Украиной — что известно

Напомним, 6 сентября в Киев поездом прибыли специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Они должны провести переговоры с украинской делегацией. По словам Зеленского, Украина готова к переговорам с представителями президента и подготовила свои мирные предложения.

Накануне Виткофф и Кушнер были с визитом в Кремле. Там они провели переговоры с диктатором Владимиром Путиным в Москве. В Белом доме встречу оценили как достаточно «содержательную».

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