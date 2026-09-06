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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2303
Время на прочтение
2 мин

«Наши предложения подготовлены»: Зеленский раскрыл, кто из Украины сядет за стол переговоров с Виткоффом и Кушнером

Скорее всего, в украинскую переговорную группу вошли: председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Украинская переговорная группа

Украинская переговорная группа / © Zelenskiy/Official

Президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября провел совещание с украинскими переговорщиками перед встречей со спецпосланниками Трампа — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом глава государства сообщил на официальной странице в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам с представителями президента Америки и подготовила свои мирные предложения.

«Готовы к разговору. Украина всегда есть и будет конструктивной. Мы заинтересованы в приближении завершения войны. Мир нужен. Гарантии безопасности требуются. Достойный характер послевоенного мира нужен. Наши предложения подготовлены. Важно работать скоординированно, содержательно и реалистично», — говорится в его сообщении.

Состав украинской переговорной группы

Судя по фото, в украинскую переговорную группу от Украины вошли:

  • глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия,

  • глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров,

  • первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица.

Они будут проводить переговоры со спецпосланниками США Виткоффом и Кушнером, вернувшимися после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

/ © Zelenskiy/Official

© Zelenskiy/Official

/ © Zelenskiy/Official

© Zelenskiy/Official

/ © Zelenskiy/Official

© Zelenskiy/Official

Переговоры Виткоффа и Кушнера с Путиным — последние новости

Напомним, накануне спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились с диктатором Владимиром Путиным в Москве для переговоров. В Белом доме, по данным американских СМИ, их оценили как достаточно «содержательные».

В Сети публикуют кадры прибытия представителей Трампа в Киев. Американская делегация прибыла на поезде. После разговора с Кремлем намечена встреча с украинской делегацией.

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