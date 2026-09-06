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«Наши предложения подготовлены»: Зеленский раскрыл, кто из Украины сядет за стол переговоров с Виткоффом и Кушнером
Скорее всего, в украинскую переговорную группу вошли: председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября провел совещание с украинскими переговорщиками перед встречей со спецпосланниками Трампа — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
Об этом глава государства сообщил на официальной странице в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам с представителями президента Америки и подготовила свои мирные предложения.
«Готовы к разговору. Украина всегда есть и будет конструктивной. Мы заинтересованы в приближении завершения войны. Мир нужен. Гарантии безопасности требуются. Достойный характер послевоенного мира нужен. Наши предложения подготовлены. Важно работать скоординированно, содержательно и реалистично», — говорится в его сообщении.
Состав украинской переговорной группы
Судя по фото, в украинскую переговорную группу от Украины вошли:
глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия,
глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров,
первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица.
Они будут проводить переговоры со спецпосланниками США Виткоффом и Кушнером, вернувшимися после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
Переговоры Виткоффа и Кушнера с Путиным — последние новости
Напомним, накануне спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились с диктатором Владимиром Путиным в Москве для переговоров. В Белом доме, по данным американских СМИ, их оценили как достаточно «содержательные».
В Сети публикуют кадры прибытия представителей Трампа в Киев. Американская делегация прибыла на поезде. После разговора с Кремлем намечена встреча с украинской делегацией.