Николь Кидман после тяжелого развода закрутила новый роман: с кем встречается 59-летняя актриса

Николь Кидман / © Associated Press

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Голливудская актриса Николь Кидман после тяжелого развода с музыкантом Китом Урбаном закрутила новый роман.

По крайней мере, именно так утверждает инсайдер издания Us Weekly. В частности, 59-летняя артистка после развода начала налаживать личную жизнь. Она уже успела сходить на несколько свиданий. Сейчас Николь Кидман связывают романтические отношения с бизнесменом Майклом Райнстайном. Парочку познакомили общие друзья. Они непринужденно проводят время друг с другом.

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«Николь снова начала ходить на свидание после развода с Китом и встречается с бизнесменом Майклом Райнстайном. Все непринужденно, и она просто хорошо проводит время. Их познакомили общие друзья. Она также ходила на несколько свиданий с другими людьми, и друзья постоянно пытаются кого-нибудь ей подыскать», — говорит инсайдер.

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Николь Кидман / © Associated Press

Кстати, сама же Николь Кидман уже пришла в себя после развода с Китом Урбаном. Актрисе в этом помогла работа над второй частью фильма «Практическая магия», где она снимается вместе с коллегами Сандрой Буллок и Риз Уизерспун.

Кроме того, инсайдер добавил, что сейчас Николь Кидман и Кит Урбан оставили в прошлом обиды друг на друга и продолжают вместе воспитывать их общих дочерей. Хотя супруги и развелись, но они строят родительские отношения на взаимном уважении.

Кот Урбан и Николь Кидман / © Associated Press

«У нее сейчас все очень хорошо; она счастлива, и кажется, что она наконец-то оказалась по ту сторону всего. Она всегда очень позитивно настроена и уверена в себе. Она прекрасный образец для своих девочек и с оптимизмом смотрит на следующую главу», — заключает инсайдер.

Отметим, Кит Урбан и Николь Кидман развелись осенью 2025 года. Инициатором был музыкант, заявив, что он чувствует себя несчастливым в браке, мол, чувства остыли, а времени друг на друга из-за насыщенных рабочих графиков просто нет. Правда, западные СМИ также писали, что у Кита Урбана появилась любовница, к которой он и ушел.

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Напомним, недавно украинская актриса Ольга Жуковцова рассекретила новые отношения. Артистка призналась, сколько длится ее роман и как она познакомилась с бойфрендом.

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