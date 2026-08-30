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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
67
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2 хв

Яке 6 вересня свято — все про цей день, яке церковне свято

6 вересня, День підприємця в Україні. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Євдоксія і тих, що з ним. До Нового року залишився 121 день.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Яке свято 6 вересня 2026 року

Яке свято 6 вересня 2026 року / © ТСН

6 вересня 2026 року — неділя. 1655-й день війни в Україні.

Яке свято 6 вересня

6 вересня віряни святкують День пам’яті святого мученика Євдоксія і тих, що з ним / © pexels.com

6 вересня віряни святкують День пам’яті святого мученика Євдоксія і тих, що з ним / © pexels.com

6 вересня віряни святкують День пам’яті святого мученика Євдоксія і тих, що з ним. За переказом, Євдоксія разом із його товаришами-християнами Зиноном і Макарієм схопили та піддали мученням. Євдоксій не зрікся віри й був страчений. Разом із ним постраждали й інші воїни, які також сповідували християнство.

6 вересня в Україні святкують День підприємця / © pexels.com

6 вересня в Україні святкують День підприємця / © pexels.com

6 вересня в Україні святкують День підприємця. Припадає на першу неділю вересня. Свято було започатковане Указом Президента України № 1110/98 від 5 жовтня 1998 року. Мета Дня підприємця — відзначити внесок підприємців у розвиток економіки України, створення робочих місць, розвиток місцевих громад та підтримку інновацій.

6 вересня День боротьби з прокрастинацією / © pexels.com

6 вересня День боротьби з прокрастинацією / © pexels.com

Також 6 вересня День боротьби з прокрастинацією. Його мета — нагадати, що прокрастинація часто не про лінь, а про страх помилки, втому, надмірну кількість завдань або небажання братися за складну справу. Головна ідея цього дня проста: не обов’язково зробити все сьогодні — достатньо перестати відкладати перший крок.

6 вересня День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні / © Getty Images

6 вересня День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні / © Getty Images

А ще 6 вересня День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні. Свято було започатковане після ініціативи Міністерства цифрової трансформації України 2021 року— тоді Мінцифри оприлюднило проєкт указу про встановлення Дня адміністратора ЦНАП. Адміністратор ЦНАП — це фактично перша ланка взаємодії людини з державними та місцевими органами. Він консультує відвідувачів, приймає та реєструє документи, організовує їх передачу відповідним органам і допомагає отримати необхідну послугу.

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