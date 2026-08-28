Курс валют на 28 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс валют / © ТСН.ua

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Національний банк України оприлюднив курс валют на п'ятницю, 28 серпня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 44,54 грн. Також знизилися показники євро та злотого — впали на 15 та 12 копійок відповідно.

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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,54 (-3 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,85 (-15 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,98 (-12 коп.).

Як ми писали, експерти радять не робити ставку лише на долар, а розподіляти заощадження між різними інструментами. Одні фахівці вважають валюту своєрідним «страхуванням» від ризиків і радять збільшити її частку, інші зазначають вищу прибутковість гривневих ОВДП. За розрахунками економіста Олега Пендзіна, за 19 місяців інвестиції в ОВДП могли принести в 3,15 раза більше, ніж регулярне придбання готівкового долара. Водночас експерти радять враховувати власні фінансові цілі та не сприймати валюту як спосіб швидкого заробітку.

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