Яке церковне свято в Україні 27 серпня

Церковне свято 27 серпня / © pexels.com

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27 серпня (9 вересня), в православному календарі день пам’яті преподобного Пімена. Преподобний Пімен жив у IV–V столітті в Єгипті — у час, коли пустельництво набуло особливого поширення серед християн. Із ранніх років він прагнув присвятити своє життя служінню Богові, шукаючи не земних благ, а внутрішнього миру та духовної досконалості.

Разом зі своїми братами Пімен залишив світське життя та прийняв чернечий шлях. Вони оселилися в одній із єгипетських пустель, де проводили час у молитві, пості та праці. Саме тут майбутній святий почав формувати свій духовний досвід, навчаючись перемагати людські слабкості та пристрасті.

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Життя преподобного Пімена було сповнене суворих випробувань. Він прагнув очистити свою душу через покаяння, мовчання та постійну молитву. Святий вважав, що найбільша боротьба людини відбувається не із зовнішніми обставинами, а із власним серцем.

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Пімен навчав, що шлях до Бога починається зі смирення. Він говорив, що людина повинна навчитися бачити власні недоліки, не засуджуючи інших. За переказами, братія та численні подвижники приходили до нього за духовними порадами, адже його слова були простими, але наповненими глибокою мудрістю.

До кінця свого земного шляху преподобний Пімен залишався прикладом молитви та духовної стійкості. Навколо нього зібралося багато учнів, які прагнули навчитися мудрості та чернечого досвіду.

Святий відійшов до Господа приблизно 450 року. Після його смерті пам’ять про нього продовжила жити серед християн, а його духовні настанови стали джерелом повчання для багатьох поколінь віруючих.

Церковне свято в Україні 27 серпня за старим календарем

За старим календарем 27 серпня в Україні вшановували пам’ять пророка Михея. Святий Михей викривав неправду, несправедливість і відступлення людей від Божих заповідей. Він закликав народ до покаяння, милосердя та щирої віри. Особливе значення мають його пророцтва про прихід Спасителя — саме він передбачив, що Месія народиться у Вифлеємі.

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Прикмети 27 серпня

Народні прикмети 27 серпня / © pexels.com

Журавлі рано відлітають у вирій — до ранньої та холодної осені.

Якщо вранці туман стелиться над землею — очікували теплу погоду та добрий урожай грибів.

Багато горіхів і жолудів — прикмета до холодної зими.

Що не можна робити 27 серпня

За народними уявленнями, цього дня варто було уникати деяких справ. Не рекомендували робити великі покупки, адже вважали, що вони можуть не принести задоволення або користі. Не радили позичати гроші, бо повернення боргу могло затягнутися. Також намагалися не вирушати у далеку дорогу, щоб уникнути можливих труднощів.

Що можна робити 27 серпня

У народному календарі цей день відомий під назвою Два Пимени. Саме від цього часу наші предки починали збирати грона горобини, яку здавна вважали особливим природним оберегом. Вірили, що ця рослина має силу захищати від недобрих поглядів, заздрості, пристріту та різних життєвих негараздів.

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