День ангела 27 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 27 серпня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 27 серпня

27 серпня 2026 року привітайте з іменинами Володимира, Дмитра, Івана, Михайла, Олександра, Степана, Анфісу.

Володимир — старонімецьке походження, означає «володар світу». В дитинстві любить порядок, добре вчиться. В дорослому віці стає харизматичним.

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Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Деметрі». В дитинстві терплячий, стриманий. В дорослому віці стає комунікабельним.

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Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві ввічливий, щирий. В дорослому віці стає справедливим.

Олександр — давньогрецьке ім‘я, перекладається як «захисник». В дитинстві сміливий, енергійний. В дорослому віці стає відданим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вінець». В дитинстві рухливий, активний. В дорослому віці стає працьовитим.

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Анфіса — давньогрецьке походження, означає «квітуча». В дитинстві ніжна, норовлива. В дорослому віці стає рішучою.

День ангела 27 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 27 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує мир, здоров’я та щасливі моменти.

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Щиро вітаю з іменинами! Бажаю світла в душі, радості в серці та Божого благословення на кожному кроці.

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З Днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, захищає від негараздів і веде до здійснення мрій.

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Вітаю з твоїм особливим днем! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові та безлічі приводів для усмішки.

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Щасливого Дня ангела! Нехай життя буде наповнене добром, теплом, щирими людьми та приємними подіями.

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