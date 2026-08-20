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День ангела 27 серпня: кого та як вітати з іменинами
27 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 27 серпня
27 серпня 2026 року привітайте з іменинами Володимира, Дмитра, Івана, Михайла, Олександра, Степана, Анфісу.
Володимир — старонімецьке походження, означає «володар світу». В дитинстві любить порядок, добре вчиться. В дорослому віці стає харизматичним.
Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Деметрі». В дитинстві терплячий, стриманий. В дорослому віці стає комунікабельним.
Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.
Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві ввічливий, щирий. В дорослому віці стає справедливим.
Олександр — давньогрецьке ім‘я, перекладається як «захисник». В дитинстві сміливий, енергійний. В дорослому віці стає відданим.
Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вінець». В дитинстві рухливий, активний. В дорослому віці стає працьовитим.
Анфіса — давньогрецьке походження, означає «квітуча». В дитинстві ніжна, норовлива. В дорослому віці стає рішучою.
День ангела 27 серпня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує мир, здоров’я та щасливі моменти.
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Щиро вітаю з іменинами! Бажаю світла в душі, радості в серці та Божого благословення на кожному кроці.
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З Днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, захищає від негараздів і веде до здійснення мрій.
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Вітаю з твоїм особливим днем! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові та безлічі приводів для усмішки.
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Щасливого Дня ангела! Нехай життя буде наповнене добром, теплом, щирими людьми та приємними подіями.