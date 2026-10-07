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Курс валют на 7 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
Долар США втратив у ціні і коштує 44,94 грн.
Національний банк України встановив офіційні курси валют на середу, 7 жовтня. Американський долар здешевшав на 11 копійок порівняно з попереднім днем. Водночас євро та польський злотий продемонстрували зростання.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,94 (-11 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,63 (+15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,59 (+7 коп.)
Нагадаємо, офіційний курс долара 6 жовтня сягнув історичного максимуму в 45,5 грн. Проте засновник інвестгрупи «УНІВЕР» Тарас Козак заспокоює: це плавна, запланована девальвація через проблеми з експортом, зниження металургії та атаки, а не криза. НБУ має інструменти для контролю, тож різкого стрибка до 46 грн до кінця року не очікується.