Курс валют на 7 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долари / © Associated Press

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Національний банк України встановив офіційні курси валют на середу, 7 жовтня. Американський долар здешевшав на 11 копійок порівняно з попереднім днем. Водночас євро та польський злотий продемонстрували зростання.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,94 (-11 коп.)

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Курс євро

1 євро — 50,63 (+15 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,59 (+7 коп.)

Нагадаємо, офіційний курс долара 6 жовтня сягнув історичного максимуму в 45,5 грн. Проте засновник інвестгрупи «УНІВЕР» Тарас Козак заспокоює: це плавна, запланована девальвація через проблеми з експортом, зниження металургії та атаки, а не криза. НБУ має інструменти для контролю, тож різкого стрибка до 46 грн до кінця року не очікується.

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