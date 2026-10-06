Долар встановив історичний максимум: експерт розповів, яким буде курс до кінця року

Курс валют / © Associated Press

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Офіційний курс долара в Україні 6 жовтня піднявся до 45,5 грн, оновивши історичний максимум. Водночас експерт вважає, що ця позначка не свідчить про різкі зміни в економіці та прогнозує, що до кінця року американська валюта не сягне 46 грн.

Про це розповів засновник і президент інвестиційної групи “УНІВЕР” Тарас Козак у коментарі РБК-Україна.

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За словами експерта, на послаблення гривні одночасно впливають кілька чинників. Серед них — безпекова ситуація, посилення російських атак, скорочення експорту та зменшення валютної виручки, зокрема через проблеми з експортними маршрутами.

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Окремо Козак звернув увагу на ситуацію в українській металургії, скорочення виробництва та відповідне зменшення експортних надходжень. Водночас частину втраченої валютної виручки компенсує міжнародна допомога.

Експерт наголосив, що сама позначка у 45 грн за долар не є критичною для економіки. На його думку, це радше психологічний рівень, тоді як Національний банк має достатньо інструментів для впливу на валютний ринок.

“Це плавна девальвація, яка була запланована”, — пояснив Козак.

Водночас різкого стрибка курсу до кінця 2026 року експерт не очікує. За його прогнозом, на кінець року долар коштуватиме близько 45,8 грн.

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Козак також зазначив, що саме по собі подорожчання долара на кілька відсотків не повинно суттєво прискорити інфляцію. Він прогнозує, що за підсумками року вона буде близькою до 10%.

Щодо заощаджень експерт радить не тримати всі кошти в одній валюті. Серед можливих варіантів він назвав диверсифікацію між гривневими інструментами, доларом та євро — наприклад, 50% у гривневих інструментах і по 25% у доларах та євро.

Як ми писали, курс долара в Україні у жовтні, за прогнозами економістів, продовжить зростати. Базовий сценарій передбачає готівковий курс у межах 45,5–46 грн за долар, а за несприятливого розвитку подій можливе подальше послаблення гривні. Експерти пов’язують ризики з перебоями зовнішнього фінансування, воєнною ескалацією та ударами по інфраструктурі.

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