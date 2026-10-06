Співак-зрадник родом із Києва вислужився перед окупантами і цинічно порадів отриманому від них "званню"

Джанго / © фото з соцмереж

Реклама

Співак-зрадник родом із Києва Джанго, справжнє ім’я якого Олексій Піддубний, вислужився перед окупантами і цинічно порадів отриманому від них «званню».

Музикант ще 2014 року продемонстрував свої антиукраїнські погляди та дав зрозуміти, що є палким прихильником загарбницької політики РФ. Відтоді він активно підігрував російській пропаганді та видавав різні порції нісенітниць про Україну. І ось Джанго отримав таку собі подяку від окупантів.

Реклама

Співаку-зраднику присвоїли звання «заслуженого артиста ДНР». Нагородження відбулось на так званому «святі» — дні возз’єднання Донбасу та Новоросії з РФ. Тим часом скандальний Джанго не упустив нагоди, аби вчергове підіграти пропаганді. Під час отримання «звання» він нагадав, як палко підтримує загарбницьку політику РФ, як їздить на Донбас. Щоправда, говорячи про так зване «возз’єднання» РФ і «ДНР» він чомусь вирішив не вдаватися до конкретики, а назвав це «цими подіями».

Реклама

Джанго / © фото з соцмереж

«Почав я їздити на Донбас від 2015 року. Перший концерт відбувся у Луганську. Тоді почалося моє безпосереднє зіткнення з нашими ось цими подіями, про які сьогодні йдеться. Це частина історії російської. Не знаючи своєї історії, ви не знаєте взагалі в принципі, що відбувається», — видав Джанго, який, вочевидь, сам погано знає історію країни, в якій народився.

Що відомо про позицію Джанго і як він підтримує Росію

Свої антиукраїнські погляди Джанго продемонстрував ще в липні 2014 року, коли почав публічно просувати російські наративи, що «Україна воює проти свого народу». Від 2015 року скандальний співак почав активно відвідувати окуповані території Донецької та Луганської областей, де брав участь у пропагандистських заходах. Через це виконавець опинився в базі сайту «Миротворець».

Коли почалась повномасштабна війна в Україні, то злочини окупантів взагалі не змінили позиції Джанго. Він підтримав дії росіян та закликав до захоплення українських територій. Врешті, у квітні 2024 року скандальний співак поплатився за свою позицію. СБУ оголосила йому підозру за пропаганду війни та виправдовування агресії РФ. У грудні 2024-го музиканта заочно засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, співачка Ані Лорак теж зрадила Україну та, попри війну, залишилась в Росії. Нещодавно продюсер Юрій Квеленков розкрив справжню причину виїзду скандальної артистки до РФ.

Реклама

Новини партнерів