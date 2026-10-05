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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2370
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2 хв

Зрадниця Оксана Марченко з жахливими ранами на тілі пожалілась на загадкову хворобу

Навіть це скандальна ведуча зуміла використати, аби підіграти пропаганді.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Оксана Марченко

Оксана Марченко / © УНІАН

Скандальна ведуча-зрадниця Оксана Марченко показала жахливі рани на тілі та пожалілась на загадкову хворобу.

Незадовго до початку повномасштабної війни в Україні одіозна телеведуча виїхала до РФ. Там вона веде не надто публічний спосіб життя. Тим не менш, часом скандальна Оксана Марченко з’являється на пропагандистських телеканалах, як от цього разу. Ведуча-зрадниця вийшла в ефір, де, серед іншого, розповіла про свою загадкову хворобу. Оксана Марченко видала, що на її тілі з’явились страшні рани, опіки, які не зникали, що їй довелося ходити в закритому одязі.

«У мене вісім ран на грудях, от у мене такі опіки. Було вісім таких страшних. Навіть не зарубцьовані. Вони були такого яскравого кольору. Я носила високі водолазки, бо це було жахливо», — пожалілась ведуча.

Саме про ці рани на тілі говорила Оксана Марченко / © скриншот з відео

Саме про ці рани на тілі говорила Оксана Марченко / © скриншот з відео

Скандальна ведуча не стала розкривати, звідки ж у неї з’явились ті рани та опіки. Натомість вона розповіла, як в неї все швидко загоїлось. Скандальна ведуча видала на пропагандистському каналі, що «зцілилась». Нібито під час паломництва, священник нахилив її до святих мощей, а на ранок всі рани та опіки дивом зникли. При цьому Оксана Марченко не стала уточнювати, чи зверталась до медиків і чи застосувала якісь методи лікування. Натомість вона лиш підігрувала пропаганді.

«Вранці я прокинулась з цілком чистою шкірою. Хтось може сказати, що, звичайно, загоїлось і так далі. Я навіть не намагаюся нікого переконати», — видала ведуча.

Оксана Марченко ствержує, що фото зроблені з різницею в один день, але віриться в це складно / © скриншот з відео

Оксана Марченко ствержує, що фото зроблені з різницею в один день, але віриться в це складно / © скриншот з відео

Зазначимо, Оксана Марченко є дружиною проросійського політика-втікача Віктора Медведчука. Коли почалась повномасштабна війна в Україні, то вона зрадила свою рідну країну. Натомість скандальна ведуча обрала бік Росії та загарбницьку політику кремлівського диктатора путіна. Оксана Марченко перебуває під санкціями від РНБО. Ведучу звинувачують у фінансуванні війни проти України. Від квітня 2023 року зрадниця перебуває в розшуку.

Нагадаємо, актор родом із Одеси Максим Дрозд також став зрадником. Нещодавно його молодша сестра Клавдія Дрозд розповіла, чи спілкується з ним.

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