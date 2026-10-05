"Голос країни": відоме ім'я четвертого тренера нового сезону вокального шоу

"Голос країни-14" / © пресслужба каналу "1+1"

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25 жовтня о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна» стартує новий сезон головного народного шоу — «Голос країни-14«.

У тренерське крісло 14 сезону повертається одна з найяскравіших зірок сучасної української музики — Артем Пивоваров. Артист, автор пісень, співак, що зіграв сім солдаутів поспіль у столичному «Палаці спорту», збирає стадіони та невпинно допомагає ЗСУ, шукатиме учасників, здатних не лише підкорити сцену своїм вокалом, а й стати справжнім голосом нашого часу.

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Тож Артем Пивоваров разом з Тіною Кароль, Наталією Могилевською та MONATIK шукатимуть вокалістів, які здатні живити, підтримувати та надихати в ці складні для країни часи.

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Артем Пивоваров / © пресслужба каналу "1+1"

«Цей проєкт важливий для мене як для музиканта та людини, яка вірить в майбутнє нової української музики, тож я дуже радий повернутися на „Голос країни“ як тренер. Саме тут серед учасників можна побачити людей різних професій, які співають за покликом душі і так само, як і я, фанатично ставляться до музики. Цей проєкт дає можливість не лише проявити себе, а й вивільняти емоції, сублімуючи їх у спів, що особливо важливо в наш час. Україна багата на співочих людей і голос нашої країни має лунати гучно на весь світ!» — коментує артист.

Артем Пивоваров / © пресслужба каналу "1+1"

Для Артема це буде другий сезон як тренера «Голосу країни». 2023 року його підопічний, музикант та ветеран ЗСУ Михайло Панчишин став переможцем «Голос країни-13».

Зазначимо, Артем Пивоваров — прогресивний український артист, музикант і саундпродюсер, відомий своїм самобутнім музичним стилем та нестандартним поглядом на сучасну музику. Як тренер він особливо уважний до артистичної індивідуальності, харизми та здатності виконавця створювати власний музичний світ. Він шукає учасників, які не просто добре володіють голосом, а мають свою історію, характер і можуть знайти власне звучання.

Артем Пивоваров / © пресслужба каналу "1+1"

Незмінні ведучі проєкту — Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Наталі Солонік — ведуча бекстейдж.

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Цього сезону «Голос країни» стане майданчиком не лише для нових голосів, а й для важливої соціальної місії. Проєкт об’єднує зусилля з Благодійним фондом «Півник», щоб допомогти українським захисникам, які втратили слух унаслідок поранень, знову чути найрідніший голос. Долучитись до збору на слуховідновлювальні операції можна просто зараз.

Нагадаємо, нещодавно актори Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька здивували появою на «Голосі країни-14». Пропонуємо дізнатися, хто з них став учасником вокального проєкту.

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