У Києві атакували Північний міст: Цимбалюк і Єфросиніна розгнівалися й зробили емоційні заяви

Північний міст, Тарас Цимбалюк, Маша Єфросиніна

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Росія 4 жовтня вдруге за два дні атакувала Північний міст у Києві. На черговий удар по столичній переправі емоційно відреагували українські знаменитості — актор Тарас Цимбалюк та ведуча Маша Єфросиніна.

Так, сьогодні вранці російський безпілотник знову влучив у Північний міст. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про пошкодження дорожнього полотна та направлення екстрених служб на місце. У Мережі також з’явилися кадри моменту атаки: видно, що під час удару мостом продовжували рухатися автомобілі.

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Через побачене шоковані українці масово діляться кадрами атаки та її наслідків. Не змовчали й знаменитості.

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Тарас Цимбалюк

Актор Тарас Цимбалюк відреагував на черговий удар по цивільній інфраструктурі Києва. Він опублікував момент удару по переправі і наголосив на цинізмі російських атак. Зокрема, припустив, що метою ворога є не лише пошкодження об’єктів, а й постійне залякування людей.

«Підло і цинічно кошмарять мирне населення як справжні гниди… Хотіли б підірвати той міст — давно б підірвали. Але ж хворим людям тривале знущання над населенням приносить набагато більше насолоди…» — різко написав артист.

Сториз Тараса Цимбалюка

Маша Єфросиніна

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Не приховувала обурення і телеведуча. Вона звернула увагу не лише на саму атаку, а й реакцію міжнародної спільноти на російський терор — здебільшого байдужіть та безпорадність.

«Чисто давайте пофантазуємо: от якби в Паризький або Нью-Йоркський мости так вʼ*бали, світ би теж просто збентежився? Я не можу повірити, що це на*уй відбувається з цивілізацією. Не можу усвідомити, як можна дарувати такі подарунки терористам-дегенератам», — написала ведуча.

Сториз Маші Єфросиніної

РФ атакує київські мости кілька днів поспіль

Удар 4 жовтня став уже другою атакою на Північний міст за два дні. Напередодні, 3 жовтня, російський дрон також влучив у переправу. Тоді були пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа, а двоє людей постраждали. Одному з них медики надали допомогу на місці, іншого госпіталізували.

Перед ударами по Північному мосту російські війська кілька разів атакували Південний міст у Києві. Серія атак призвела до значних транспортних обмежень між лівим і правим берегами столиці.

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У Міноборони РФ після атаки 3 жовтня заявили, що Північний міст нібито використовувався для військової логістики. Водночас російське відомство визнало удар по київській переправі.

Українська влада тим часом працює над додатковим захистом столичних мостів. Міністр відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник повідомив, що розглядається, зокрема, встановлення антидронових сіток та посилення інших засобів фізичного захисту об’єктів.

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