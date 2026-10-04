ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
374
Час на прочитання
1 хв

“За межею добра і зла”: Медведєв зробив чергову абсурдну заяву про Україну

Медведєв висловився про буцімто заборону російської мови в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Медведєв

Медведєв / © Associated Press

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв зробив чергову абсурдно заяву про Україну. Він сказав, що нібито заборона використання російської мови в Україні «виходить за межі міжнародного права».

Про це він сказав в інтерв’ю державному телерадіомовнику Ірану, пишуть росЗМІ.

Медведєв також назвав таку політику «за межею добра і зла». Водночас у своїй заяві російський посадовець не навів конкретних положень міжнародного права, які, на його думку, порушує мовна політика України.

«Не секрет, що на Україні російська мова використовувалася так само активно, як і українська. Тому все, що відбувається, перебуває за межею добра і зла та за рамками міжнародного права», — висловився він.

Раніше Медведєв різко відреагував на заяву глави МЗС Польщі Радослава Сікорського про можливу війну між Росією та Польщею. Представник Кремля заявив, що Польща нібито завжди програвала у війнах із Росією, а також вдався до образ на адресу польського міністра. Раніше Сікорський заявив, що в разі прямого нападу РФ Польща та її союзники завдали б Росії швидкої поразки.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie