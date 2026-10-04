“За межею добра і зла”: Медведєв зробив чергову абсурдну заяву про Україну

Медведєв / © Associated Press

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв зробив чергову абсурдно заяву про Україну. Він сказав, що нібито заборона використання російської мови в Україні «виходить за межі міжнародного права».

Про це він сказав в інтерв’ю державному телерадіомовнику Ірану, пишуть росЗМІ.

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Медведєв також назвав таку політику «за межею добра і зла». Водночас у своїй заяві російський посадовець не навів конкретних положень міжнародного права, які, на його думку, порушує мовна політика України.

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«Не секрет, що на Україні російська мова використовувалася так само активно, як і українська. Тому все, що відбувається, перебуває за межею добра і зла та за рамками міжнародного права», — висловився він.

Раніше Медведєв різко відреагував на заяву глави МЗС Польщі Радослава Сікорського про можливу війну між Росією та Польщею. Представник Кремля заявив, що Польща нібито завжди програвала у війнах із Росією, а також вдався до образ на адресу польського міністра. Раніше Сікорський заявив, що в разі прямого нападу РФ Польща та її союзники завдали б Росії швидкої поразки.

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