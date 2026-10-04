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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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27
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У Києві оновили правила руху метро під час тривоги: що змінилося

Наземна ділянка «зеленої» лінії метро Києва знову працює під час «жовтого рівня» загрози.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Київський метрополітен

Київський метрополітен / © Associated Press

У Києві відновили рух поїздів наземною ділянкою «зеленої» лінії метро під час повітряної тривоги за умови «жовтого рівня загрози».

Про це повідомили у КМДА.

Відсьогодні поїзди «зеленої» лінії під час тривоги курсують:

  • під час жовтого рівня загрози перевозять пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра

  • у разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною ділянкою припиняється

Під час червоного рівня поїзди курсуватимуть на ділянках

  • «Сирець» — «Видубичі»

  • «Осокорки» — «Червоний Хутір»

«Закликаємо пасажирів уважно стежити за оголошеннями у вагонах і на станціях та дотримуватися вказівок працівників метро», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через атаки РФ по Північному мосту у столиці виникали затори. Крім того, під час повітряної тривоги в Києві рух транспорту деякими мостами буде тимчасово обмежуватися.

В КМДА просять з розумінням поставитись до впроваджених змін в організації дорожнього руху та врахувати зазначену інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

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