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У Києві оновили правила руху метро під час тривоги: що змінилося
Наземна ділянка «зеленої» лінії метро Києва знову працює під час «жовтого рівня» загрози.
У Києві відновили рух поїздів наземною ділянкою «зеленої» лінії метро під час повітряної тривоги за умови «жовтого рівня загрози».
Про це повідомили у КМДА.
Відсьогодні поїзди «зеленої» лінії під час тривоги курсують:
під час жовтого рівня загрози перевозять пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра
у разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною ділянкою припиняється
Під час червоного рівня поїзди курсуватимуть на ділянках
«Сирець» — «Видубичі»
«Осокорки» — «Червоний Хутір»
«Закликаємо пасажирів уважно стежити за оголошеннями у вагонах і на станціях та дотримуватися вказівок працівників метро», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, через атаки РФ по Північному мосту у столиці виникали затори. Крім того, під час повітряної тривоги в Києві рух транспорту деякими мостами буде тимчасово обмежуватися.
В КМДА просять з розумінням поставитись до впроваджених змін в організації дорожнього руху та врахувати зазначену інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.